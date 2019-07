Elektryczne hulajnogi i carsharing coraz popularniejsze w Polsce

Elektryczne hulajnogi, carsharing na minuty czy aplikacje do przewozu osób zyskują na popularności, zmieniając nasz sposób poruszania się po mieście. Notujemy ciągły i bardzo szybki wzrost liczby osób korzystających z tego typu aplikacji. Chociaż to osoby młode najchętniej korzystają z aplikacji transportowych, coraz częściej przekonują się do nich również osoby powyżej 55. roku życia.

Badanie objęło osoby korzystające z aplikacji oferujących przewóz osób, wypożyczanie samochodów na minuty i hulajnóg elektrycznych. W każdej z omawianych kategorii zbadano użytkowników trzech popularnych aplikacji używanych w Polsce. Do analizy zostali włączeni użytkownicy korzystający aktywnie z aplikacji w okresie od stycznia 2018 do maja 2019 r., w tym dla hulajnóg elektrycznych od października 2018 r. Określona została demografia użytkowników i współużytkowanie pomiędzy kategoriami aplikacji. Łącznie przeanalizowano ponad 22 mln użytkowników.

Z badań przeprowadzonych przez firmę Selectivv, zajmującą się analizą danych pozyskanych z urządzeń mobilnych, aplikacje transportowe cieszą się coraz większą popularnością. W analizowanym okresie samochody wypożyczane w ramach carsharingu zyskały 2,8-krotnie więcej użytkowników, przewóz osób blisko 2,6-krotnie. Elektryczne hulajnogi od lutego br. do maja zwiększyły liczbę użytkowników o 77%. Należy jednak pamiętać, że są one badane krócej niż pozostałe środki transportu, ponieważ weszły do użytku w październiku 2018 r. Analiza zmian miesiąc do miesiąca pokazała, że większy wzrost odnotowuje carsharing: średnio o 8,5% nowych użytkowników aplikacji, przy średnim wzroście o 6,5% w przypadku przewozu osób.

Ze zgromadzonych danych wynika, że to mężczyźni są bardziej otwarci na nowości w zakresie rozwiązań transportowych - stanowili oni 89% osób korzystających z aplikacji do wypożyczenia hulajnóg elektrycznych, 82% osób wypożyczających samochody na minuty oraz 61,2% osób korzystających z aplikacji umożliwiających przewóz osób. Po hulajnogi najczęściej sięgały osoby poniżej 35 roku życia, które łącznie stanowiły 77,7% wszystkich użytkowników. Z aplikacji do przewozu osób korzystały najczęściej osoby w wieku 26-35 lat (36%) i 36-45 lat (24,2%), a samochody na minuty najczęściej wypożyczały osoby w wieku 26-35 lat (49,5%). Osoby po 46 roku życia najchętniej wybierały aplikacje oferujące przewóz osób (28,5%). Z carsharingu w tej grupie wiekowej korzystało natomiast 11,8% osób, a z hulajnóg elektrycznych zaledwie 4,4%.

Przeprowadzone analizy pozwoliły również sprawdzić średni dystans pokonywany za pomocą różnych środków transportu na terenie Warszawy. Hulajnogą, jako typowo miejskim środkiem lokomocji, użytkownicy pokonywali średnio 1,5 kilometra. Średnia odległość dla przewozu osób wyniosła 5 kilometrów. Natomiast, im dłuższy dystans do przejechania mieli użytkownicy aplikacji transportowych, tym chętniej wybierali samodzielne prowadzenie samochodu - średnia odległość przejechana wypożyczonym samochodem wynosiła 6,9 kilometra.

Wśród badanych użytkowników znalazły się osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy posługiwały się więcej niż jedną aplikacją transportową. Użytkownicy hulajnóg znacznie częściej korzystali z usługi przewozu osób (89,2%) niż z carsharingu (3,4%). Może wynikać to z faktu, że hulajnogi najczęściej wypożyczały osoby młode, a więc być może najmniej pewnie czujące się za kierownicą. 5,9% osób korzystających z aplikacji do przewozu osób wypożyczało również hulajnogi elektryczne, a 1,4% z nich wypożyczało także samochód. Natomiast 67,3% osób wypożyczających samochód w ramach carsharingu używało aplikacji umożliwiających przewóz osób, a 2,5% z nich korzystało z hulajnóg elektrycznych.

Stale rosnąca liczba użytkowników aplikacji transportowych powinna cieszyć mieszkańców dużych ośrodków miejskich. Współużytkowanie samochodów w ramach carsharingu, korzystanie z przewozu osób czy poruszanie się po mieście na hulajnodze zamiast posiadania własnego pojazdu, może pomóc w obniżeniu natężenia ruchu drogowego, zmniejsza zanieczyszczenie środowiska oraz zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Użytkownicy aplikacji transportowych nie tylko usprawniają własną mobilność, ale także przyczyniają się do poprawy całej infrastruktury miejskiej, podnosząc tym samym komfort życia wszystkich mieszkańców.