E-hulajnogi i usługa hive debiutują w Warszawie

Elektryczne hulajnogi Lime mają konkurenta. W Warszawie oficjalnie debiutuje hive, czyli e-hulajnogi na minuty. Firma udostępni 400 elektrycznych hulajnóg, które mają stać się częścią miejskiego ekosystemu.

Zdjęcie E-hulajnogi hive /materiały prasowe

Powodzenie pilotażowego projektu, który hive uruchomił w grudniu 2018 roku w Lizbonie spowodowało, że firma zaczęła oferować swoje usługi w kolejnych miastach Europy. Po stolicy Portugalii elektryczne hulajnogi zawitały do Aten, w zeszłym tygodniu do Paryża, a teraz także do Warszawy. Celem hive jest rozszerzenie swojej obecności w 2019 roku na około 20 miast i zostanie głównym europejskim dostawcą e-hulajnóg.

- Elektryczne hulajnogi są wyrazem rozwoju mobilności miejskiej i odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy chcą w wygodny i ekologiczny sposób poruszać się na niewielkich dystansach. Ułatwiają dojazd do celu i na odcinku 1-2 km mogą być szybsze niż samochody, a ich odpowiedzialne użytkowanie pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, ale także dbać o środowisko. Poza tym jazda na hulajnodze to niesamowita frajda! - mówi Tristan Torres Velat, CEO hive. - Do Warszawy wchodzimy z naszym doświadczeniem zdobytym w innych metropoliach i z wielkim szacunkiem dla miasta i jego mieszkańców. Chcielibyśmy stać się częścią lokalnego ekosystemu mobilności, wpisać się w tkankę miejską, co naturalnie łączy się z bliską współpracą z władzami miasta. W przyszłości rozważamy wejście z naszą usługą do innych miast, ponieważ Polska to dla nas bardzo interesujący rynek - dodał.

Marka, będąc owocem połączenia sił BMW i Daimler, ściśle współpracuje z firmami takimi jak mytaxi, car2Go lub Reach NOW. W planach jest zintegrowanie aplikacji obsługującej system rezerwacji hive z aplikacją mobilną mytaxi. Takie rozwiązanie da klientom możliwość wygodnego i szybkiego planowania wybranej trasy oraz wyboru takiego rodzaju transportu, który będzie najbardziej odpowiadał ich aktualnym potrzebom.

Bezpieczeństwo użytkowników e-hulajnóg i innych uczestników ruchu oraz edukacja są priorytetami dla hive. Odpowiedzialna jazda to nie tylko zakładanie kasku, ale także szacunek do innych przechodniów i rowerzystów poprzez dostosowanie prędkości do warunków oraz pozostawianie hulajnogi tak, aby nikomu nie przeszkadzała.

- Chcemy, aby mieszkańcy Warszawy czerpali radość i korzyści z użytkowania naszych hulajnóg, jako naturalnego elementu infrastruktury miejskiej. Dlatego ogromną wagę będziemy przywiązywać do utrzymywania porządku. Każdego wieczoru hulajnogi hive będą przez nas zbierane i następnego ranka rozstawiane w wyznaczonych miejscach - komentuje Łukasz Gontarek, City Manager hive w Warszawie. - W ciągu dnia na ulicach miasta będzie można spotkać nasz specjalny patrol “hive Bees", który będzie usuwał hulajnogi pozostawione w niewłaściwy sposób czy w niedozwolonych miejscach, gdzie mogłyby stanowić przeszkodę lub zagrożenie dla przechodniów oraz użytkowników ścieżek rowerowych i dróg.

Zdjęcie E-hulajnogi hive / materiały prasowe

Jak z nich skorzystać?



Aby skorzystać z elektrycznych hulajnóg hive trzeba zainstalować aplikację, która umożliwi odnalezienie na mapie dostępnych hulajnóg oraz ich odblokowanie po zeskanowaniu podanego kodu QR. Opłata startowa wyniesie 2,50 PLN i 0,45 PLN za każdą minutę jazdy. Zakończenie jazdy również dokonuje się przez aplikację, przy czym możliwe jest pozostawienie hulajnogi w opcji parking maksymalnie do 30 minut. W tym czasie jest ona zablokowana dla zalogowanego użytkownika i inna osoba nie będzie mogła z niej skorzystać. Flota hive będzie się składać z modelu Segway ES4, który może rozwinąć prędkość maksymalnie do 25 km/h.

- Polski rynek shared mobility ruszył na dobre w latach 2016/2017, kiedy do dobrze znanych systemów "“roweru miejskiego" dołączyły samochody i skutery wypożyczane wprost z ulicy za pomocą aplikacji. Rok 2019 będzie jednak zdecydowanie należał do mikromobilności - hulajnóg elektrycznych, które szturmem zdobywają kolejne miasta i serca - dodaje Adam Jędrzejewski, założyciel i szef Stowarzyszenia Mobilne Miasto.

hive chce być partnerem dla miasta i mieszkańców, dlatego firma ma swoje oficjalne przedstawicielstwo w Warszawie, którym pokieruje Łukasz Gontarek, City Manager hive. Działalność hive, jako części grupy FREE NOW, będącej wspólnym przedsięwzięciem BMW i Daimlera, jest oficjalnie zarejestrowana w Polsce. Do grupy FREE NOW należy także operująca na stołecznym rynku firma mytaxi. Celem Grupy na najbliższe miesiące będzie zintegrowanie usług hive i mytaxi w jednej.

Jeśli warszawski projekt będzie sukcesem - hive zadebiutuje w kolejnych polskich miastach.