Dwa kasyna w Las Vegas zostaną połączone podziemnym tunelem The Boring Company

Zakończenie budowy podziemnego systemu tranzytowego pod Las Vegas Convention Center zostanie zakończone w styczniu 2021 r. Do już zaplanowanych przystanków, być może dojdą kolejne, łączące dwa luksusowe kasyna.

Zdjęcie Innowacyjny środek transportu - z nich ma korzystać tunel Muska /materiały prasowe

Projekt The Boring Company w Las Vegas został oficjalnie oznaczony jako Convention Center Loop i zakłada przewożenie ludzi za pośrednictwem pojazdów elektrycznych Tesli - wprost pod ziemią. Całość ma posiadać przepustowość około 4000 osób na godzinę zapewniając jazdę o długości dwóch minut, skracając trasę kilkukrotnie. Tunele mają połączyć Strip, międzynarodowe lotnisko McCarran oraz stadion Las Vegas.

Teraz do wspomnianych budynków mogą dołączyć jeszcze dwa hotele. Jak informuje portal The Las Vegas Sun, resorty Wynn Las Vegas i będący w trakcie budowy World Las Vegas, złożyły odpowiednie pisma, prosząc o zgodę na połączenie ich kasyn z systemem tuneli. Jeśli projekty zostaną zatwierdzone, autonomiczne pojazdy Tesli mogłyby przewozić pasażerów wprost z wnętrza hoteli do centrum kongresowe w mniej niż dwie minuty.



System powinien zostać otwarty na czas targów CES 2021, które odbędą się na początku 2021 roku.