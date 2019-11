Coraz bliżej otwarcia pierwszego poziomego drapacza chmur

​Chiński kompleks Raffles City Chongqing jest prawie gotowy do otwarcia.

Po wielu latach, wreszcie dobiega końca budowa Raffles City Chongqing - pierwszego poziomego drapacza chmur. To tak naprawdę kompleks składający się z 8 wieżowców połączonych szklanym łącznikiem Crystal umieszczonym 250 m nad powierzchnią.



Raffles City Chongqing to kompleks zaprojektowany przez izraelskie studio Safdie Architects. Tworzy go osiem wieżowców o łącznej powierzchni 817 000 m2. Powstał on w Chongqing, jednym z najszybciej rozwijających się mieście Chin. Zbudowano go na cyplu u zbiegu rzek Jangcy i Jialing Jiang.

Sześć wież ma 650 m wysokości, a dwie są nieznacznie wyższe - liczą po 350 m wysokości. W pięciu budynkach znajdują się apartamenty, jedna to biurowiec, a w pozostałych znajdzie się miejsce na apartamenty i hotele.



Kompleks otwiera się etapami. We wrześniu tego roku otworzono pięciopiętrową galerię handlową. Teraz otwierają się kolejne. Prawdziwą wisienką na torcie ma być ogromny łącznik Crystal. To drugi najwyżej położony "most" na świecie. Ma zostać oficjalnie otwarty na początku 2020 r.



Crystal ma ponad 300 m długości. Formalnie to most, jednak niektórzy mówią o nowym rodzaju poziomych drapaczów chmur. Znajdą się w nim dwa baseny, restauracje, galeria, ogrody z drzewami i taras widokowy.