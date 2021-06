Canon zainstalował kamery z AI w swoich biurach

Firma Canon zainstalowała kamery ze sztuczną inteligencją w swoich biurach. Do budynków mogą wejść tylko osoby, które zostaną rozpoznane jako uśmiechające się. Jak działa ta technologia?

Zdjęcie Przykład działania technologii Canona / materiały prasowe

Canon wymyślił nieco dystopijny sposób na polepszenie samopoczucia pracowników w miejscu pracy. Firma zainstalowała specjalne kamery wyposażone w algorytmy sztucznej inteligencji, które są odpowiedzialne za wykrywanie uśmiechu pracowników. Do biura mogą więc wejść tylko te osoby, które teoretycznie mają "dobry humor". Każdy pracownik Canona ma być dzięki temu zadowolony w 100 proc. przez cały czas pracy.

Przygnębiające wydarzenie zostało po raz pierwszy opisane w dzienniku The Financial Times. Chińskie firmy po raz kolejny w niepokojący sposób inwigilują swoich pracowników oraz narzucają im sztywne zasady. To także nie pierwszy raz, kiedy wykorzystuje się do tego sztuczną inteligencję lub inny zestaw starannie zaprojektowanych algorytmów.

Firmy monitorują także, w jaki sposób pracownicy korzystają ze swoich komputerów, a także na bieżąco sprawdzają ich produktywność. Motywacja ma być w tym wypadku wspomagana przez sztuczną inteligencję na niemalże każdym poziomie.

Canon już w 2020 roku prezentował aparaty, które mają "rozpoznawać uśmiech" oraz działać w ramach zestawu narzędzi do lepszego zarządzania miejscem pracy.

