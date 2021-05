Basen z przezroczystym dnem 35 metrów nad ziemią

​W Londynie powstał pierwszy na świecie podniebny basen. Sky Pool jest zawieszony między dwoma budynkami kompleksu Embassy Gardens 35 m nad ziemią.

Zdjęcie Sky Pool w Londynie / materiały prasowe

Mieszkańcy Embassy Gardens w Londynie mogą teraz pływać w basenie o długości 25 m, znajdującym się pomiędzy dwoma wieżowcami, 35 m w powietrzu. Basen ma przezroczystą, akrylową podłogę, więc podczas pływania ma się poczucie latania".

Jest to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, a basen w Embassy Gardens jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie. Sky pool został zaprojektowany przez studio HAL Architects.



Projekt od samego początku zakładał budowę basenu z przezroczystym dnem. Architekci nie zdecydowali się na użycie szkła, ponieważ akryl jest wiele lżejszy, a jego poziom przejrzystości jest wyższy. W efekcie, otrzymano piękną strukturę, której nie udałoby się uzyskać przy zastosowaniu szkła, nawet najwyższej jakości.



Budowa Sky Pool była skomplikowana. Samo połączenie dwóch 10-piętrowych wieżowców akrylową konstrukcją było trudne, a przecież basen musi jeszcze utrzymać ciężar wody i wytrzymać ciśnienie powstające po obu stronach.



Wideo Sky Pool

Co więcej, wieżowce z reguły poruszają się nieznacznie (w wyniku osiadania fundamentów) i robią to niezależnie od siebie. Stworzenie konstrukcji, która je łączy było wyzwaniem dla architektów. Udało się im to poprzez brak sztywnego połączenia basenu na obu końcach, dzięki czemu dosłownie "ślizga" się on po budynkach.



Wyzwaniem był transport tak dużej konstrukcji przez pół świata. Ważący ok. 55 338 kg basen przebył drogę z Grand Junction w Kolorado do centrum Londynu.