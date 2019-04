​Jak łatwo przestawiać 25-tonowe bloki? Studio Matter Design ma na to prosty sposób.

Zdjęcie Walking Assembly /materiały prasowe

Dzięki projektowi Walking Assembly przyszłe budowle mogą powstawać znacznie szybciej. Wszystko za sprawą potężnych betonowych bloków, do przestawiania których nie trzeba ani dźwigu, ani nadludzkiej siły. A to niezwykłe, bo ważą one po 25 ton.

Szefem Matter Design jest Brandon Clifford z MIT. Zainspirowany zdolnościami starożytnych cywilizacji, które były w stanie wznosić monumentalne budowle z wykorzystaniem prostych narzędzi, postanowił odtworzyć je we współczesności. We współpracy z firmą CEMEX, naukowcy stworzyli specjalne bloki zwane Walking Assembly.



Co je wyróżnia? Nie można ich podnieść, ale ich wymyślna konstrukcja sprawia, że mogą "iść razem z człowiekiem". Mogą być także obracane i łączone jak klocki, tworząc tym samym stabilne konstrukcje.



Zdjęcie Walking Assembly / materiały prasowe

"Dzięki użyciu betonu o zmiennej gęstości, środek masy bloków jest precyzyjnie kalibrowany, a to oznacza łatwy ruch elementów. Gwarantuje to, że masywne bloki z powodzeniem "przemieszczają się" razem z budowniczym, łącząc współczesną inżynierię ze zwykłą zabawą" - czytamy w oświadczeniu Matter Design.



Bloki Walking Assembly już wkrótce mogą zostać użyte do budowy domów wykonanych przy użyciu drukarki 3D.