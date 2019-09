Nowa seria dysków WD My Passport umożliwia użytkownikom przechowywanie i przenoszenie jeszcze większych zbiorów zdjęć i filmów - nawet do 5 TB.

Zdjęcie Nowe dyski WD /INTERIA.PL

Firma Western Digital zaprezentowała na targach IFA 2019 odświeżone dyski z serii My Passport oraz My Passport for Mac. W wielokrotnie docenianej przez użytkowników i ekspertów serii My Passport pojawił się m.in. "najzgrabniejszy i najcieńszy" (jak twierdzi producent) dysk o pojemności 5 TB w ofercie WD - urządzenie ma 19,15 mm grubości. Dysk mieści się w dłoni czy kieszeni.

Nowe, stylowe dyski są dostępne w wielu pojemnościach - do 5 TB. Produkty z serii My Passport oferowane są w nowych wersjach kolorystycznych - czarnej, niebieskiej i czerwonej w przypadku My Passport oraz Midnight Blue (granat) w przypadku My Passport for Mac.



Urządzenia wchodzące w skład serii My Passport są sformatowane dla Windows 10 i wyposażone w złącze USB 3.0 (kompatybilne z USB 2.0). My Passport for Mac jest sformatowany dla macOS Mojave i wyposażony w złącze USB-C.



Zdjęcie Nowe dyski WD / INTERIA.PL

Wszystkie nowe dyski oferowane są z oprogramowaniem WD Discovery oraz WD Security (ochrona hasłem i szyfrowanie sprzętowe AES 256-bit), funkcjami importu danych z serwisów społecznościowych oraz chmur (np. Facebook, Dropbox oraz Google Drive) oraz narzędziami WD Drive Utilities. Nowości objęte są trzyletnią ograniczoną gwarancją.



Nowe, kompaktowe dyski są już dostępne od 79 dol. (około 309 zł) za wersję 1 TB.