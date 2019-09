Walkman NW-ZX507 - cyfrowy odtwarzacz

Sony wprowadza na rynek odtwarzacz Walkman NW-ZX507, który umożliwia odtwarzanie muzyki z wielu źródeł. Nowy model jest wyposażony w platformę Android i łącze Wi-Fi. Pozwala słuchać nagrań z serwisów streamingowych lub pobierać je do pamięci odtwarzacza.

Zdjęcie Walkman NW-ZX507 /materiały prasowe

Podstawa montażowa odtwarzacza NW-ZX507 składa się z polerowanej ramki z aluminium oraz polerowanego bloku miedzianego, które w połączeniu pozwalają uzyskać czysty dźwięk o dużej mocy. Mocny bas to z kolei efekt zastosowania nowo opracowanego kondensatora wysokopolimerowego FTCAP oraz superkondensatora z podwójną warstwą.

Platforma Android i łącze Wi-Fi zapewniają dostęp do milionów utworów, oferowanych zarówno w transmisji strumieniowej, jak i do pobrania za pośrednictwem aplikacji muzycznych zainstalowanych w odtwarzaczu Walkman. Urządzenie można też podłączyć do komputera, by słuchać nagrań z własnej kolekcji muzycznej.

Rozwiązaniem służącym do obsługi odtwarzacza jest 3,6-calowy ekran HD z panelem dotykowym. Urządzenie jest również wyposażone w port USB Type- oraz gniazdo na karty microSD. Obsługę ułatwiają fizyczne przyciski umieszczone z boku czarnej obudowy. Akumulator wystarcza nawet na 20 godzin odtwarzania i pozwala bez obaw słuchać albumu za albumem.

Do uzyskania odpowiedniej jakości przyczynia się między innymi symetryczne łącze o średnicy 4,4 mm, obsługa formatu DSD (11,2 MHz) bez konwersji, odtwarzanie dźwięku PCM 384 kHz / 32 bity i wzmacniacz S-master HX. Co więcej, dzięki technologii DSEE HX wcześniejsze nagrania brzmią niemal tak, jak muzyka o wysokiej rozdzielczości, a procesor DSEE HX działa nawet przy słuchaniu muzyki z serwisów streamingowych. Odtwarzacz NW-ZX507 umożliwia ponadto bezprzewodową transmisję dźwięku o wysokiej rozdzielczości przy użyciu kodeka LDAC, daje więc pełną swobodę słuchania takich nagrań zgodnie z własnymi preferencjami

Odtwarzacz współpracuje z firmową aplikacją Sony do odtwarzania muzyki, pozwalającą dostosowywać dźwięk i uzyskać najlepsze możliwe wrażenia przy słuchaniu.

Sprzedaż modelu NW-ZX507 (64 GB) rozpocznie się w listopadzie 2019 r.