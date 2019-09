Toshiba TV prezentuje serię telewizorów z asystentem Google oraz obsługą Amazon Alexa

Na tegorocznych targach IFA Toshiba TV zaprezentowała nowe modele telewizorów. Modele obsługują serwis Alexa, współpracują z Asystentem Google i są kompatybilne z funkcjami Android TV.

Zdjęcie Toshiba TV - nowości zaprezentowane na targach IFA /materiały prasowe

Flagowymi modelami na ten rok są Toshiba UL7 z szeroką paletą barw, seria UL5 z elegancką wzornictwem i obsługą Amazon Alexa oraz pierwszy model Toshiba Android TV z serii UA3.

Reklama

Nowa linia telewizorów Toshiba ma procesor przetwarzania obrazu TRU Picture Engine. Procesor TRU, wykorzystujący trzy wyjątkowo technologie przetwarzania obrazu TRU Micro Dimming, TRU Flow i TRU Resolution. TRU Micro Dimming poprawia kontrast, regulując niezależnie wszystkie obszary obrazu, TRU Flow analizuje poszczególne klatki obrazu, redukując efekt drżenia w szybko zmieniających się scenach akcji, a TRU Resolution przeskalowuje różnego typu materiały o rozdzielczości niższej niż 4K, oferując bardziej realistyczny obraz.

Telewizory korzystają z systemu Toshiba Android TV. Dzięki wbudowanej funkcji Chromecast użytkownicy mogą łatwo przesyłać do telewizora filmy, programy TV i zdjęcia z tysięcy aplikacji dla systemów Android i iOS. Toshiba Android TV oferuje dostęp do filmów, programów i gier dostępnych w Google Play, YouTube i innych popularnych aplikacjach. Asystent Google, stanowiący integralny element Android TV, pomaga widzom dotrzeć do ich ulubionej rozrywki, korzystać z wyszukiwarki Google na ekranie TV, zarządzać zadaniami i sterować urządzeniami domu inteligentnego, takimi jak ogrzewanie, zamki w drzwiach czy oświetlenie.

Zdjęcie Toshiba TV i Asystent Google / materiały prasowe

Wykorzystując wcześniejsze sukcesy związane z serią obsługującą usługi oferowane przez Amazon Alexa, modele telewizorów Toshiba na rok 2019 z Alexa umożliwiają sterowanie głosowe poprzez specjalny dalekozasięgowy mikrofon (język polski nie jest obsługiwany). To pozwala użytkownikom, między innymi, włączać i wyłączać telewizory Toshiba, zmieniać kanały i przełączać źródła sygnału, regulować głośność, otwierać aplikacje.

Współpraca firmy Toshiba z Dolby Audio będzie kontynuowana również w 2020 roku, co zaowocuje implementacją systemu Dolby Atmos.

- Nowe modele telewizorów są efektem naszego zaangażowania w rozwój innowacyjnych technologii i wysokiej jakości telewizorów dostępnych w atrakcyjnej cenie. Dzięki współpracy z Google wprowadzamy pierwszy telewizor Android TV z wbudowanym asystentem Google, który rewolucjonizuje sposób obsługi telewizora za pomocą głosu i czyni go centrum domowej rozrywki - komentuje Marketing Manager Marcin Kubiszak.

Konkretne ceny i daty premier nie zostały podane.