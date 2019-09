Sonos Move, One SL i Port - inteligentny system audio

Sonos w Berlinie przedstawiła Sonos Move – produkt, który jest pierwszym krokiem firmy poza wnętrza domu. Move to wszechstronny inteligentny głośnik, dźwięk zarówno we wnętrzach, na zewnątrz, jak i w drodze. Produkty Sonosa są bardzo popularne w USA i Kanadzie. Firma chce teraz przekonać do siebie europejskich klientów.

Sonos Move

Move czerpie ze wszystkich funkcjiplatformy oprogramowania Sonos oraz ekosystemu partnerów firmy. Głośnik obsługuje m.in. ponad sto serwisów streamingowych, wielu asystentów głosowych oraz funkcję AirPlay 2. To jeden z trzech - obok Sonos Port i Sonos One SL — nowych produktów Sonos debiutujących tej jesieni. Wszystkie stanowią rozwinięcie inteligentnego systemu głośników i komponentów Sonos. "Sonos od samego początku daje słuchaczom niezrównaną swobodę wyboru. Nasza platforma pozwala odtwarzać dowolne utwory, w wybrany przez siebie sposób" — mówi Patrick Spence, CEO w firmie Sonos.

Sama platforma oferowana przez Sonosa jest kluczowym elementem produktów tej firmy. Sam głośnik nie różni się wiele od dziesiątek jemy podobnym.



Sonos Move

Move nadaje się do słuchania w domu oraz zapewnia mocny dźwięk w plenerze, łącząc zalety dwóch inteligentnych głośników w jednym. Dzięki dobremu bezprzewodowemu zasięgowi, Move stanowi pełnoprawny element systemu Sonos nawet w najodleglejszych zakątkach domowego ogrodu. Jest to pierwszy produkt Sonos wykorzystujący strumieniowanie dźwięku przez Bluetooth. Pozwala odtwarzać muzykę z telefonu lub tabletu, będąc z dala od domu.

Sonos rozwinął swoją autorską technologię Trueplay. Dzięki niej ustawienia dźwięku zostaną automatycznie dostosowane do akustyki otoczenia, w którym znajduje się głośnik.

Sonos Move

Firma chwali się, że stworzyła nowy standard kontroli jakości. Wytrzymała obudowa Move o stopniu ochrony IP56 sprawia, że głośnikowi niestraszne są upadki, uderzenia, deszcz i wilgoć, pył i zabrudzenia, promieniowanie UV oraz ekstremalne temperatury.

By zapewnić całodzienną pracy, akumulator Move umożliwia dziesięć godzin nieprzerwanego odtwarzania na jednym ładowaniu. Stawiając Move w domu na dołączonej bazie ładującej, można naładować urządzenie i być pewnym, że będzie zawsze gotowe do działania. Move przełącza się w tryb oczekiwania automatycznie gdy nie jest używany lub po dotknięciu przycisku zasilania. Głośnik zachowuje energię w tym trybie przez nawet pięć dni.

Sonos to pierwsza firma, której produkty współpracują z dwoma głównymi asystentami głosowymi. Podobnie jak inne produkty Sonos obsługiwane głosem, Move zapewnia wbudowane wsparcie dla Asystenta Google i Amazon Alexa. Po połączeniu z siecią Wi-Fi można bez angażowania rąk odtwarzać muzykę, sprawdzać wiadomości, uzyskiwać odpowiedzi na pytania i nie tylko. Move jest częścią platformy Sonos, która na pierwszym miejscu stawia możliwość wyboru. Jej użytkownicy mogą korzystać z ponad stu serwisów streamingowych — słuchać muzyki, audiobooków, podcastów i nie tylko — a także sterować nimi za pomocą aplikacji Sonos, AirPlay 2 lub bezpośrednio z aplikacji serwisów muzycznych.

Move jest już dostępny w przedsprzedaży. Od 24 września produkt będzie szeroko dostępny u partnerów i sprzedawców detalicznych. Cena Sonos Move to 1699 PLN.

Sonos One SL

One SL jest inteligentnym głośnikiem bez zintegrowanej obsługi asystentów głosowych (brak wbudowanego mikrofonu). One SL pozostaje pełnoprawnym elementem platformy dźwiękowej Sonos, która umożliwia słuchanie z ponad stu serwisów streamingowych i sterowanie nimi za pomocą aplikacji Sonos, funkcji Apple AirPlay 2, aplikacji serwisów muzycznych i nie tylko.

Sonos One SL

One SL to kompaktowy głośnik dostępny w kolorze czarnym i białym. Pasuje do każdej przestrzeni i wypełni dźwiękiem dowolne pomieszczenie w domu. Głośnik jest wyposażony w dwa, specjalnie dostrojone, wzmacniacze impulsowe i autorską technologię Trueplay, która optymalizuje ustawienia dźwięku do akustyki danego pomieszczenia. Sparowanie urządzenia z Sonos One lub drugim One SL w tym samym pomieszczeniu, pozwoli osiągnąć stereofoniczne i bardziej szczegółowe brzmienie. Można też wykorzystać parę jako tylne głośniki przestrzenne kina domowego z modelami Playbar, Playbase lub Beam.

One SL zastąpi model Play:1 i będzie globalnie dostępny od 12 września w cenie 869 PLN.

Sonos Port

Z dowolnego źródła do dowolnego głośnika - Port zapewnia możliwość strumieniowego przesyłania treści z platformy Sonos do wybranego systemu stereo lub odbiornika. Port to następca modelu Connect. Urządzenie dostarcza bogatszy dźwięk i rozszerza platformę dźwiękową Sonos, włączając w nią tradycyjny domowy sprzęt audio.

Sonos Port

Port został stworzony z myślą o profesjonalnych instalatorach. Można go zmieści się na półce lub stojaku AV. Zoptymalizowany pod kątem jakości dźwięku i łatwości użytkowania Port został wyposażony w usprawniony konwerter cyfrowo-analogowy i moduł 12V, który automatycznie włącza wzmacniacz po otrzymaniu sygnału z aplikacji Sonos. Port można szybko zintegrować z systemem inteligentnego domu. Po nawiązaniu bezprzewodowego połączenia z inteligentnymi urządzeniami można odtwarzać treści audio za pomocą AirPlay 2 czy też poleceń głosowych za pośrednictwem Amazon Alexa lub Asystenta Google.

Port pozwala na strumieniowanie muzyki, podcastów, audiobooków i radia internetowego do sprzętu audio ze wzmacniaczem. Wejście liniowe umożliwia przesyłanie dźwięku z płyt winylowych, płyt CD i zapisanych plików audio na głośniki Sonos i słuchanie ich w większej liczbie pomieszczeń.

Ograniczona liczba urządzeń Port będzie dostępna w sprzedaży od 12 września. Od stycznia 2020 r. Port będzie szeroko dostępny na całym świecie w cenie 1899 PLN.