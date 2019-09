Sharp - sprzęt audio z targów IFA 2019

Sharp, japoński producent z branży elektronicznej, zaprezentował na targach IFA 2019 serię produktów audio. Portfolio muzycznego sprzętu premium powiększy się o przenośne głośniki Bluetooth, internetowy system muzyczny z DAB+ i nową mikrowieżę smart.

Zdjęcie Sharp GX-BT60 /materiały prasowe

Nowy głośnik Bluetooth GX-BT60 to najnowszy przedstawiciel serii urządzeń GX. Technologia True Wireless Stereo umożliwia łączenie głośników w pary, dzięki czemu uzyskujemy mocniejsze brzmienie i scenę stereofoniczną. Po jednorazowym naładowaniu baterii można cieszyć się aż 10 godzinami muzyki, a dodatkową oszczędność energii zapewnia funkcja automatycznego wyłączania głośnika. Dotykowe przyciski oraz połączenie z asystentami głosowymi takimi jak Siri lub Google Assistant znacznie ułatwiają obsługę głośnika. Dzięki odporności na wilgoć na poziomie IPX67 oraz paskowi do przenoszenia, głośnik GX-BT60 sprawdzi się również poza domem.

Przenośne głośniki PS919 (moc 130W) i PS929 (moc 180W) korzystają z przestrzennego dźwięku True Wireless Stereo, equalizer oraz funkcji efektów świetlnych LED. Muzykę można przesyłać bezprzewodowo dzięki technologii Bluetooth lub podłączając urządzenie poprzez złącza USB i AUX. Dzięki niewielkim rozmiarom 22cm x 22cm i standardowi ochrony przed wilgocią IPX5, głośnik PS919 sprawdzi się na imprezach plenerowych. Odpowiedni gwint montażowy na spodzie urządzenia umożliwia montaż głośnika na trójnogu do kamer czy aparatów. Bateria o całkowitej pojemności 2600 mAh zapewnia do 14 godzin muzyki - twierdzi producent. Model PS929 ma wbudowany mikrofon oraz dwa dodatkowe wejścia mikrofonowe. Oprócz iluminacji LED, stroboskopowe światło zapewnia wrażenia jak na prawdziwej dyskotece.

Głośnik PS929 można ustawić w poziomie lub w pionie, a wbudowana bateria pozwala na odtwarzanie muzyki przez sześć godzin.

Zdjęcie PS929 / materiały prasowe



Kolejna nowość, mikrowieża smart XL-B615D (o mocy 70W), ma cyfrowe radio internetowe z tunerami DAB/DAB+/FM i interfejsem Bluetooth i wbudowany odtwarzacz CD obsługujący formaty CD/CR-R/CD-RW i MP3 a wejście USB umożliwia podłączenie dodatkowego źródła sygnału. Dzięki dostępowi do dwunastu różnych serwisów muzycznych, w tym Spotify, Amazon Music, Napster lub Deezer oraz ok. 10 000 internetowym stacjom radiowym, XL-B615D oferuje szeroki wybór playlist, podcastów i programów radiowych. Dodatkowo, sprzęt wyróżnia stylowy wygląd uzyskany dzięki drewnianej obudowie i kolorowemu wyświetlaczowi. Można nią również sterować przy pomocy pilota lub smartfona z odpowiednią aplikacją.

Sharp oferuje również internetowe i cyfrowe radio stereo z funkcją budzika DR-I470 Pro (30 W). To odbiornik w drewnianej obudowie z aluminiowym panelem przednim. Kolorowy wyświetlacz o regulowanej jasności pokazuje godzinę, ustawienia budzika oraz informacje o pogodzie. Istnieje możliwość indywidualnego zaprogramowania 60 przycisków, do których możemy przypisać ulubione z 27 000 stacji radiowych wstępnie posortowanych według różnych kategorii. Model DR-I470 Pro jest wyposażony w pilota zdalnego sterowania, ale można go również obsługiwać przy pomocy aplikacji mobilnej.