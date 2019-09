Sharp - największy na świecie telewizor 8K i nowe telewizory Android TV

Na tegorocznych targach IFA 2019 Sharp zaprezentował największy na świecie model wyświetlacza ciekłokrystalicznego 8K - 120 cali. Nie zabrakło również linii telewizorów z Android TV na ten rok.

Zdjęcie Największy telewizor LCD 8K na świecie /INTERIA.PL

Mieliśmy szansę zobaczyć 120-calowy telewizor - robi wrażenie, chociaż nie powstał on z myślą o wykorzystaniu w domu.



Sharp posiada długą tradycję wprowadzania na rynek pionierskich technologii i produktów 8K. Na tegorocznych targach japońska firma przedstawi plany dotyczące dalszej ewolucji ultranowoczesnego ekosystemu 8K+5G, którego działanie opiera się na wykorzystaniu ogromnych możliwości szybkiej transmisji danych oferowanej w ramach technologii mobilnej 5G. Kompleksowe ramy technologiczne rozwiązania oferowanego przez firmę obejmują usługę 5G spełniającą wymagania dotyczące danych w kontekście obrazowania 8K UHD i obiecują zmienić życie konsumentów na wielu różnych polach, od produkcji i transmisji wideo, po medycynę i edukację.

Telewizory Android TV z serii BL

Asystent Google w telewizorach pozwala używać głosu do sterowania telewizorem, uzyskać szybki dostęp do rozrywki, przeglądać na ekranie telewizora wyniki wyszukiwania z wyszukiwarki Google, a także sprawdzać zaplanowane spotkania i zarządzać bezprzewodowo urządzeniami w inteligentnym domu. Jeżeli w planach pojawi się wieczór filmowy, każdy z użytkowników będzie mógł przyciemnić oświetlenie, wyregulować temperaturę w pomieszczeniu lub zasunąć żaluzje - bez opuszczania wygodnej kanapy. Oprócz zwykłych programów telewizyjnych można oglądać ulubione filmy i seriale za pośrednictwem serwisów VoD, takich jak Netflix, Prime Video, HBO GO lub Rakuten TV. Sharp AQUOS Android TV zapewnia również dostęp do muzycznych serwisów streamingowych, takich jak Spotify, Deezer lub Tidal. Nowe modele ponadto wyposażono w funkcję Google Chromecast, która umożliwia bezprzewodowe przesyłanie materiałów z urządzeń mobilnych - takich jak smartfony, tablety oraz laptopy.

Zdjęcie Sharp 40BL5EA / materiały prasowe





Obsługa funkcji HDR10 i HLG pozwala wyświetlać obrazy o naturalnym nasyceniu kolorów, właściwym kontraście i jasności. Technologia Sharp Active Motion 600 zwiększa ostrość ruchomych obiektów, redukując smużenie powstające na obrazie.

Wszystkie modele wyposażono w systemy głośnikowe harman/kardon, które zapewniają kinowe doznania audio. Wbudowane głośniki wysokotonowe z membranami z jedwabiu oraz dodatkowe głośniki niskotonowe zapewniają emisję czystego dźwięku w całym zakresie - od tonów wysokich po głębokie basy - a procesor dźwięku DTS Virtual: X dodatkowo zwiększa wszelkie wrażenia dźwiękowe. System DTS Virtual: X tworzy wrażenie dźwięku do 5.1.4 kanałów z wykorzystaniem tradycyjnych głośników w płaszczyźnie poziomej. DTS HD obsługuje ponadto bezstratne odtwarzanie dźwięków audio z nośników o wysokiej rozdzielczości, takich jak Blu-ray lub HD DVD.

Wbudowany potrójny tuner odtwarza sygnały telewizyjne z sieci kablowych (DVB-C), naziemnych (DVB-T/T2HD) i satelitarnych (DVB-S/S2). Urządzenia zewnętrzne, takie jak zestawy soundbar czy odtwarzacze Blu-ray można podłączyć przy pomocy czterech wejść HDMI. Wszystkie modele wyposażono również w czytniki kart SD oraz trzy porty USB do odtwarzania dodatkowych materiałów multimedialnych.

W 2020 roku Sharp planuje dwie kolejne serie, a wśród nich serię BN z technologią Dolby Atmos, która precyzyjnie odtwarza dynamiczny trójwymiarowy dźwięk oraz z inspirowaną rozwiązaniami kinowymi technologią Dolby Vision HDR zapewniającą żywe obrazy o intensywnych brawach i wysokim kontraście.

Zdjęcie Największy LCD 8K na świecie / INTERIA.PL

Ceny i dostępność:

Ceny modeli telewizorów z serii BL prezentują się następująco:

40BL5EA - 1499 zł

50BL5EA - 1749 zł

55BL5EA - 2099 zł

65BL5EA - 2999 zł