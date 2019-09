Przenośny projektor Acer LED C250i - obraz pod wieloma kątami

Nowy przenośny projektor LED Acer C250i ma rozdzielczość Full HD, baterię wystarczającą na 5 godzin pracy i można go używać w trybie bezprzewodowym. Podczas targów IFA 2019 zapowiedziano także wprowadzenie projektorów laserowych z serii PL1 o stopniu całkowitej ochrony przed pyłem - IP6X.

Zdjęcie Acer LED C250i /materiały prasowe

Nowy przenośny projektor bezprzewodowy LED C250i, jako pierwszy na świecie oferuje tryb autoportretu, pozwalający użytkownikom łatwo udostępniać materiały ze smartfonów w dowolnym miejscu i czasie. W odróżnieniu od innych projektorów, umożliwiających tylko rzutowanie obrazu poziomo, niewymagający statywu model C250i — dzięki kształtowi — pozwala na projekcję pod wieloma kątami.

Konstrukcja jest stylowa i pozwala zaoszczędzić miejsce, a jednocześnie oferuje użytkownikom pełne możliwości rzutowania ekranu urządzenia na ściany, sufity i na dowolne inne powierzchnie - bez potrzeby korzystania ze stojaka czy statywu. Projektor można położyć na boku i obrócić tak, aby znaleźć najlepszy kąt do wyświetlania obrazu na ścianie lub suficie, orientacja pionowa pozwala zaś rzutować obraz poziomo na ścianę przy wykorzystaniu trybu autoportretu.

Ten innowacyjny tryb pozwala bezpośrednio wyświetlać rozmowy wideo w układzie pionowym (portretowym) lub materiały transmitowane na żywo (na przykład na Facebooku czy Instagramie) z wykorzystaniem całej powierzchni rzutowanego obrazu, bez czarnych pasków. Projektor C250i opracowano z myślą o maksymalnej wszechstronności i łatwości użytkowania na co dzień. Opcja korekcji trapezowej gwarantuje, że wyświetlany obraz zawsze wygląda doskonale pod każdym kątem.

Mimo niewielkich rozmiarów projektor C250i obsługuje rozdzielczość 1080p i może pracować do 5 godzin na jednym ładowaniu baterii. Użytkownicy systemów Android i iOS mogą z łatwością bezprzewodowo połączyć się z C250i, korzystając z jego funkcji zarówno w domu, jak i w podróży. Czas eksploatacji modułu LED wykorzystanego w projektorze C250i sięga 30 000 godzin. Oferuje szeroką gamę kolorów w 100% zgodną ze standardem NTSC, jasność ANSI na poziomie 300 lumenów oraz współczynnik kontrastu 5000:1.



Projektor C250i może też służyć za powerbank do ładowania telefonów, a wbudowane głośniki Bluetooth mają moc 5 watów.



Oprócz funkcji bezprzewodowych projektor Acer C250i jest też wyposażony w standardowy port HDMI, umożliwiający wyświetlanie treści z laptopa lub komputera stacjonarnego. Porty USB typu C i A obsługują wyjście wideo zarówno dla smartfonów, jak i komputerów. Są w 100 proc. zgodne ze standardem plug-and-play, nie wymagają więc żadnego dodatkowego oprogramowania ani sterowników. Port USB typu A umożliwia odtwarzanie multimediów bezpośrednio z nośnika USB, bez konieczności korzystania z komputera.



Seria PL1

Oprócz rzutnika C250i firma Acer zapowiedziała także wprowadzenie na rynek nowych projektorów laserowych z serii PL1 (PL1520i, PL1320W oraz PL1220), przeznaczonych do wykorzystania w średniej wielkości salonach wystawowych, podczas imprez, targów czy w salach konferencyjnych. Zaprojektowano je z myślą o całodobowej, nieprzerwanej pracy bez konieczności wykonywania czynności konserwacyjnych, a żywotność modułu LED, w który je wyposażono, sięga 30 000 godzin.

Zdjęcie PL1520i / materiały prasowe



Rzutniki z serii PL1 idealnie nadają się do bezprzewodowego wyświetlania obrazu w zastosowaniach biznesowych, takich jak emisja reklam, tablice ogłoszeń, odtwarzanie materiałów wideo w firmowych lobby, poczekalniach itp. Projektory umożliwiają rzutowanie obrazu w zakresie 360 stopni oraz w trybie portretowym, z korekcją trapezową obrazu (4 narożniki), a stopień ochrony IP6X i uszczelniony mechanizm optyczny zwiększają ich trwałość.



Acer CastMaster Touch to bezprzewodowy system prezentacji składający się z odbiorników w oryginalnym kształcie oraz nadajników zastępujących instalacje kablowe. Jest zgodny ze standardem plug and play, nie wymaga więc żadnego specjalnego oprogramowania, i pozwala przełączać sygnały między prezenterami w ciągu zaledwie 0,1 sekundy. Można nim sterować za pomocą gestów dotykowych, a opóźnienie wyświetlania obrazów responsywnych nie przekracza 100 ms. W salach konferencyjnych system CastMaster Touch bezproblemowo współpracuje z projektorami z serii PL1.



Dostępność i ceny w Polsce



Projektor C250i będzie dostępny w Polsce od pierwszego kwartału 2020 roku w cenie od 1699 zł.



Projektor PL1520i będzie dostępny w Polsce od grudnia 2019 roku w cenie od 3999 zł.



Ceny oraz dostępności w Polsce projektorów PL1320W oraz PL1220 zostaną podane w późniejszym terminie.