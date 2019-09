Panasonic prezentuje prototypowe telewizory i specjalny tryb Filmmaker

Na targach IFA w Berlinie firma Panasonic zaprezentowała dwa niezwykłe prototypy telewizorów, w których zastosowano innowacyjne rozwiązania wykraczające poza aktualne standardy. Dodatkowo Panasonic zaczyna wdrażać promowany przez filmowców tryb Filmmaker Mode, który oferuje ustawienia obrazu nie ingerujące w wizję twórców.

Zdjęcie Prototyp telewizora "MegaCon" /materiały prasowe

Jeden z tych prototypów, o roboczej nazwie "MegaCon" (od Mega Contrast), posiada dwa panele LCD, które gwarantują skalę czerni dorównującą skali telewizorów OLED, oferując jednocześnie wyjątkowo szeroki zakres jasności.

Drugi prototyp to transparentny telewizor OLED, który opracowano w ramach koncepcyjnego projektu badawczego realizowanego przez firmy Panasonic i Vitra. Stanowi on przykład coraz lepszej integracji urządzeń elektronicznych z przestrzenią mieszkalną — gdy jest wyłączony, po prostu wtapia się w tło

Kryptonim: MegaCon

Prototyp telewizora "MegaCon" z podwójnym panelem LCD został w całości zaprojektowany we własnym zakresie na bazie paneli wyprodukowanych przez firmę Panasonic z wykorzystaniem ponad 50-letniego doświadczenia w dziedzinie konstruowania telewizorów.

Zastosowano w nim wysokowydajny panel zewnętrzny 4K oraz monochromatyczny panel wewnętrzny, które umożliwiają regulację bezpośredniego podświetlenia LED oraz przyciemnianie obrazu na poziomie pikseli. Dodatkowo jego współczynnik kontrastu to 1 000 000:1, co jest wartością niespotykaną wśród innych paneli LCD. Jest on w stanie utrzymać przez dowolny czas maksymalną jasność rzędu 1000 nitów i obsługuje 99% kolorów spośród standardowej gamy DCI P3.

Efektem kompleksowych testów przeprowadzonych w hollywoodzkich wytwórniach filmowych i studiach postprodukcyjnych jest z kolei jego wyjątkowy poziom odwzorowania kolorów.

W przeciwieństwie do innych podobnych telewizorów z podwójnym panelem LCD, w oparciu o informacje zwrotne przekazane przez studia z Hollywood, wyświetlacz "MegaCon" wyposażono również w funkcję niezwykle szerokiego kąta widzenia z zachowaniem wiernego odwzorowania kolorów oraz unikalną technologię Panasonic służącą do eliminowania efektu paralaksy występującego między panelami.

Przezroczysty OLED

Zdjęcie Przezroczysty OLED / materiały prasowe

Firma Panasonic zaprezentowała również koncepcyjny przezroczysty ekran OLED, który po raz pierwszy został pokazany na tegorocznej Salone del Mobile — największej na świecie i najbardziej prestiżowej wystawie mebli i sprzętu związanego ze stylem życia.

Przezroczysty ekran OLED przypomina oszkloną gablotę — panel wyglądający jak tafla szkła umieszczony jest w drewnianej ramie. Taki styl doskonale harmonizuje z każdym współczesnym wnętrzem. Dopiero po włączeniu urządzenia szyba okazuje się ekranem OLED wyświetlającym obraz w soczystych barwach.

Przezroczysty ekran jest owocem koncepcyjnego projektu badawczego zrealizowanego przez firmy Panasonic i Vitra. W trakcie serii warsztatów fachową wiedzę firmy Vitra w dziedzinie projektowania mebli i wystroju wnętrz połączono z zaawansowanymi technologiami firmy Panasonic, których celem jest poprawa jakości życia użytkowników. W ramach tego przedsięwzięcia opracowano szereg pomysłów na wykorzystanie nowej technologii do płynnej integracji sprzętu audiowizualnego z przestrzenią mieszkalną. Przezroczysty ekran OLED jest pierwszym z takich pomysłów zrealizowanych w praktyce.

Ekran zmienia się z pasywnego obiektu w tętniący życiem i dynamiczny element wystroju — z przedmiotu, który ma być po prostu widoczny w rzecz, którą chce się oglądać.

Wyświetlacz OLED, zaprojektowany przez pochodzącego ze Skandynawii Daniela Rybakkena oraz przez studio Panasonic Design Kyoto, wykonany jest między innymi z drewna, metalu i szkła. Podzespoły technologiczne zostały sprytnie ukryte w drewnianej ramie, która stanowi jednocześnie statyw urządzenia. W ramie osadzono także dyskretne oświetlenie poprawiające wrażenia z oglądania wyświetlanego obrazu i podkreślające estetykę sprzętu.

Filmmaker Mode

Działanie trybu Filmmaker Mode opiera się na prostych zasadach regulujących liczbę klatek na sekundę, format obrazu, kolor, kontrast czy kodowanie z wykorzystaniem obowiązujących środków, a to sprawia, że telewizory mogą prawidłowo odczytywać i wyświetlać filmy.



Wdrożenie trybu Filmmaker Mode, tj. fabrycznego trybu, który wyłącza konkretne zintegrowane funkcje post processingu, takie jak wygładzanie ruchu, aby wierniej odzwierciedlić zamierzenia twórców, zostało ogłoszone w minionym tygodniu podczas niezwykle efektownego hollywoodzkiego wydarzenia, które zaszczycił swoją obecnością Rian Johnson, reżyser filmu "Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi".

Tryb Filmmaker Mode jest też chwalony przez innych znanych twórców, takich jak Christopher Nolan ("Dunkierka", "Interstellar", trylogia o Mrocznym Rycerzu), Paul Thomas Anderson ("Aż poleje się krew", "Nić widmo"), Martin Scorsese ("Wilk z Wall Street", "Infiltracja", "Chłopcy z ferajny"), James Cameron ("Titanic", "Avatar") czy Ryan Coogler ("Czarna Pantera", "Creed: Narodziny legendy").

Zdjęcie Batmobil na stoisku Panasonica na IFA 2019 / INTERIA.PL

Ten certyfikowany przez UHD Alliance tryb wyłącza konkretne, zintegrowane funkcje post processingu telewizora, takie jak wygładzanie ruchu, wyostrzanie obrazu, redukcja szumów, wykorzystanie optymalnej powierzchni ekranu itp. Należy dodać, że będzie on nosił taką samą nazwę ("Filmmaker Mode") w każdej marce telewizorów, która będzie go obsługiwać, a dostęp do niego będzie można uzyskać po naciśnięciu przycisku na pilocie.

"W nawiązaniu do naszego hollywoodzkiego komunikatu firma Panasonic jest przekonana, że dzięki temu trybowi każdy użytkownik będzie mógł dokładnie odczytać zamierzenia twórców. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy stać się częścią tej inicjatywy — patrząc na to, ilu znamienitych filmowców ją wspiera, wierzymy, że jest ona istotna" — powiedział Yasushi Murayama w trakcie konferencji prasowej zorganizowanej na stoisku firmy Panasonic.

"Nowoczesne telewizory mają wyjątkowe możliwości techniczne, dlatego wykorzystanie nowych technologii jest niezwykle ważne w kontekście tego, aby widzowie przed telewizorami mogli oglądać nasze filmy przedstawione w możliwie najwierniejszy sposób" — przyznał Christopher Nolan.