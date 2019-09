IFA 2019: Telewizory marki Hitachi z Androidem TV

Niebawem do Polski trafią telewizory marki Hitachi. Za ich produkcją stoi firma Vestel. Jaką specyfikację będą oferowały te modele?

Zdjęcie Nowości spod marki Hitachi - model HAK7150 /materiały prasowe

Telewizory marki Hitachi działają pod najnowszą wersją systemu Android TV, oferującą rozwiązanie firmowane przez Google w wersji 9.0 (Pie). Android TV w wersji 9.0 wyposażony został w Asystenta Google. Możemy zadawać pytania, prosić o informacje, wyszukanie miejsc czy pożądanej przez nas rozrywki. I to wszystko bez użycia klawiatury. Wystarczy wydać polecenie głosowe a Google Assistant niezwłocznie odpowie na nasze potrzeby, ułatwi planowanie i wykonywanie codziennych zadań czy zarządzanie domem.

Reklama

Telewizory tej serii wyposażono również w Google Play Store gwarantujący dostęp do bazy aplikacji z grami, filmami i muzyką. Android TV 9 to centrum rozrywki: dostęp do ponad 4000 gier i aplikacji, w wśród nich do najbardziej popularnych w Polsce serwisów.

Nie bez znaczenia jest także standardowo obsługiwana technologia Chromecast. Niezależnie od tego czy chcemy szybko wyświetlić na dużym ekranie telewizora muzyczny klip z telefonu komórkowego czy też prezentację z laptopa, z pomocą przychodzi właśnie to rozwiązanie. Bez konfiguracji i podłączania kabli możemy powielić zawartość naszego ekranu i udostępnić obraz większej grupie widzów. Wystarczy uruchomić jedną z setek aplikacji wspierającą Chromecast i wybrać urządzenie, do którego skierujemy obraz i dźwięk. Co ważne, funkcja działa niezależnie od systemu operacyjnego naszego urządzenia. Windows, iOS, Android nie stanowią już problemu, aby cieszyć się obrazem na dużym ekranie telewizora.

W Technologii Super Resolution specjalny algorytm analizuje szczegóły, kontury i rozdzielczość obrazu. Aby zwiększyć ich ostrość skutecznie likwiduje artefakty, oferując odbiorcy czystszy obraz także wtedy, gdy oglądamy materiały zarejestrowane w rozdzielczości niższej niż 4K, np. sygnał telewizji naziemnej, kablowej czy programy VOD. Algorytm rozwiązał największy problem ekranów o bardzo dużej przekątnej, tj. ograniczył ogromne dysproporcje w wyświetlaniu materiałów różnej jakości. Korzystają z niego telewizory Elite UHD z serii Hitachi HAL7150 o przekątnych ekranu 49, 55, 65 i 75 cali. Ponadto telewizory tej serii, podobnie jak niższa seria Hitachi HAK6150 zostały wyposażone w nowe procesory obrazu odpowiedzialne za zaawansowane technologie Super Resolution i Micro Dimming.

Micro Dimming to druga z technologii, która znacznie poprawia kontrast i rozpiętość tonalną obrazów w wymagających, dynamicznych scenach. Pozwala wyświetlać ciemniejszą czerń i jaśniejszą biel, dbając o optymalny kontrast i czystość obrazu. Dzięki temu na ekranie zobaczymy szczegóły i perfekcyjnie odwzorowane kolory. Efekt ten zawdzięczamy specjalnemu oprogramowaniu, które inteligentnie dzieli obraz na setki bloków i analizuje obszary o różnej charakterystyce.

W zakresie poprawy odtwarzanego dźwięku Hitachi proponuje rozwiązanie charakterystyczne dla wyższego segmentu rynku. To DTS: X. Możliwości, jakie daje ta technologia, pozwalają w pełni odzwierciedlić wizję reżysera - dźwięk dobiegający "z góry" czy efekt przemieszczania się wokół widza są doskonałym uzupełnieniem obrazu.

Punktem wspólnym wszystkich linii modelowych jest designerska, mocno zarysowana podstawa w kształcie litery T i wąska ramka.

Nowa linia telewizorów Hitachi będzie dostępna w Polsce już od października 2019.

Telewizory Hitachi UHD wyposażone w Android TV 9.0 serii HAL7150 dostępne będę w rozmiarach 43, 49, 55, 65 i 75 cali, a serii HAK6150 w przekątnych ekranu 43, 50, 55, 58 i 65 cali.