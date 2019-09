Creative Technology zaprezentuje swoją najnowszą ofertę rozwiązań audio na nadchodzącym IFA 2019.

Zdjęcie Sound Blaster X3 /materiały prasowe

Pierwszy Sound Blaster z technologią Super X-Fi

Rewolucja dźwięku rozpoczęła się od stworzenia pierwszej karty dźwiękowej Sound Blaster 1.0 w 1989 roku, kiedy to na zawsze przekształciła ona dźwięk w PC. Od tego czasu sprzedano ponad 400 milionów Sound Blasterów, a marka może zapisać w historii kilka kamieni milowych w rozwoju kart dźwiękowych.

Trzydzieści lat rozwoju technologii Sound Blaster trwa do dziś za sprawą nowej technologii Super X-Fi. Odtwarza ona scenę dźwiękową zestawu głośników surround na słuchawkach i personalizuje ją, zapewniając naturalne wrażenia dźwiękowe.

Oprócz wbudowanej technologii Super X-Fi jest to 7.1-kanałowy przetwornik cyfrowo-analogowy USB o wysokiej rozdzielczości, oferujący odtwarzanie w trybie 32-bit / 192 kHz. Wyposażony jest także w wzmacniacz słuchawkowy, który może obsługiwać słuchawki studyjne.

Sound Blaster X3 jest także kodekiem audio zapewniającym wrażenia podczas oglądania filmów, dzięki kodowaniu Dolby Digital Live do optycznego podłączenia z zewnętrznymi odbiornikami dźwięku wielokanałowego na głośnikach. Sound Blaster X3 jest wszechstronny pod względem łączności, oferując kompatybilność między platformami PC, Mac, PS4 i Nintendo Switch.

Słuchawki bezprzewodowe z holograficznym dźwiękiem

Kolejnym produktem jest Creative SXFI THEATER. To najnowsze rozwiązanie w słuchawkach bezprzewodowych. SXFI THEATER oferuje realistyczny dźwięk dzięki holografii dla słuchawek Super X-Fi firmy Creative.

Zdjęcie Creative SXFI THEATER / materiały prasowe

Tym, co wyróżnia go jeszcze bardziej, jest zastrzeżona cyfrowa bezprzewodowa transmisja audio 2,4 GHz z pięciokrotnie krótszym opóźnieniem niż transmisja Bluetooth - co przekłada się na naprawdę płynną synchronizację audio i wideo dla użytkowników. Akumulator pozwala na 30 godzin pracy na baterii, co jest jednym z najlepszych wyników w przypadku słuchawek bezprzewodowych. Oprócz tego mikrofon do gier zaprojektowany z myślą o czystej komunikacji. SXFI THEATER sprawdza się na wszystkich urządzeniach: PC, Mac, PS4 i Nintendo Switch.

Podczas IFA 2019 firma Creative zaprezentuje także inne najnowsze rozwiązania audio, takie jak:

● Najbardziej zaawansowana karta dźwiękowa Creative PCI-e Sound Blaster AE-9

● Outlier Gold, nowy standard w prawdziwych, bezprzewodowych zestawach słuchawkowych oferujący 14 godzin pracy na jednym ładowaniu z oprogramowaniem Super X-Fi

● MUVO Play, wodoodporny głośnik z bezprzewodowym łączem stereo

● T100, najwyższej klasy system głośników stacjonarnych Hi-Fi 2.0.