IFA 2019: Nowe słuchawki Fresh 'n Rebel Clam ANC DGTL

Firma Fresh 'n Rebel zaprezentowała swoje nowe słuchawki z aktywną redukcją hałasów. Model Clam ANC DGTL obiecuje jeszcze lepsze odcięcie się od świat zewnętrznego lub wyostrzoną słyszalność w trybie Ambient Sound.

Zdjęcie Fresh 'n Rebel Clam ANC DGTL /INTERIA.PL

Słuchawki Clam ANC DGTL zapewniają wysokiej jakości dźwięk z głębokim basem. Cyfrowa Aktywna Redukcja Szumów umożliwia eliminację większej ilości szumów (dB) niż standardowe ANC, które działa z komponentami analogowymi i przy użyciu tylko jednego mikrofonu wewnątrz każdego nausznika, co pozwala redukować głównie tony niskie. Słuchawki ANC DGTL posiadają mikrofony zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz każdego nausznika; wraz z chipem i izolującym kształtem nakładek na uszy, mikrofony pozwalają niemal całkowicie wyciszyć hałas z otoczenia. W tej sposób zmniejszamy też zasięg częstotliwości dźwięku, nawet zanim hałas dostanie się do naszych słuchawek.

Z kolei dostępny w tym modelu tryb Ambient Sound stanowi odwrotność funkcji z aktywnym wyciszaniem hałasów - pozwala lepiej słyszeć dźwięki zewnętrzne podczas noszenia słuchawek. Co jeszcze wyróżnia Clam ANC DGTL? Kolejna wygodna funkcjonalność - gdy tylko zdejmiemy słuchawki, odtwarzanie muzyki zostanie przerwane, natomiast po ponownym ich nałożeniu muzyka będzie kontynuowana w miejscu, w którym została przerwana. Tego rozwiązania nie posiadały wcześniejsze modele.



Bezprzewodowe Clam ANC DGTL to słuchawki zaprojektowane, aby robić wrażenie. Nowość będzie dostępna w dwóch kolorach premium: chłodnym, stalowo-niebieskim (Steel Blue) oraz klasycznym piaskowym (Silky Sand). Bateria działa do 26 godzin. Za pomocą przycisków z boku słuchawek można sterować muzyką lub asystentem głosowym w telefonie. Clam ANC DGTL są bardzo wygodne w noszeniu, a to za sprawą nowatorskiego kształtu pałąka i miękkiej tkaniny, z której zostały wykonane oraz dzięki poduszkom pochłaniającym wilgoć. Po skończeniu użytkowania sprzętu, można je złożyć, schować w dołączonym w zestawie etui lub obrócić tak, aby nosić wygodnie na szyi.



Model Clam ANC DGTL będzie dostępny na początku listopada w najlepszym polskich sklepach z elektroniką. Cena to ok. 200 euro.