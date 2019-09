IFA 2019: Nowe i odświeżone urządzenia Lenovo

Na tegorocznych targach technologicznych IFA, firma Lenovo zaprezentowała ofertę nowych, inteligentnych urządzeń. Wśród nich znalazły się laptopy, urządzenia domowe oraz smartfony.

Zdjęcie Lenovo na targach IFA 2019 /INTERIA.PL

Odświeżone komputery Yoga

Lenovo przedstawiło owoce współpracy nad nową klasą laptopów opracowanych wspólnie z firmą Intel w ramach jej programu innowacyjności Project Athena. Urządzenia te należą do najsmuklejszych, najlżejszych i najbardziej intuicyjnych w obsłudze komputerów ze sztuczną inteligencją i działają z najnowszymi procesorami Intel Core oraz systemem Windows 10. W nowych, 14 calowych Yoga C940 i Yoga S740 użytkownicy znajdą specjalne, inteligentne funkcje, które dostosowują się do ich potrzeb. Wśród nich znalazła się m.in. funkcja głosowa Amazon Alexa (dostępna jedynie na wybranych rynkach).

14-calowy Lenovo Yoga C940 to nowy laptop konwertowalny "2 w 1", wyposażony w całkowicie metolową obudowę oraz posiadający pomysłowe funkcje, takie jak osłona kamery TrueBlock Privacy, biometryczne uwierzytelnianie z Windows Hello oraz pióro cyfrowe ze schowkiem ładującym i funkcją Windows Ink. Po włączeniu specjalnej funkcji Lenovo Q-Control przez naciśnięcie klawisza funkcyjnego i Q komputer działa w inteligentnym trybie chłodzenia, który automatycznie dostosowuje wydajność i optymalizuje żywotność baterii w zależności od zadań. Żywotność baterii została wydłużona w modelu z ekranem FHD do 17,5 godziny6, a w modelu z ekranem UHD do 10,5 godziny.

Kiedy pokrywa laptopa jest otwarta, Alexa odpowiada błyskawicznie na pytania z drugiego końca pokoju, wyświetlając powiadomienia nawet na zablokowanym ekranie. Procesor Intel Core i7 10 generacji dynamicznie zwiększa rozdzielczość wideo w odtwarzaczu Windows Media Player do Super Resolution, dzięki czemu obraz na opcjonalnym wyświetlaczu 4K HDR jest wyraźniejszy. To flagowe urządzenie umożliwia korzystanie z szybkiej łączności Wi-Fi 6 i oferuje wyświetlacz z Dolby Vision oraz nowo zaprojektowany obracany soundbar z głośnikami Dolby Atmos Speaker System odtwarzający realistyczny dźwięk w każdym trybie działania komputera. Wygrawerowane wycięcie na kamerę ułatwia otwieranie podwójnie polerowanej pokrywy aluminiowej 14 calowego Yoga C940 w wersji żelaznoszarej i mikowej.

Zdjęcie Lenovo Yoga C940 / INTERIA.PL

Nowy 15-calowy Lenovo Yoga C940 to najwyższej klasy laptop konwertowalny "2 w 1" z charakterystycznymi detalami wzorniczymi, takimi jak wybrzuszenie kamery z wycięciem na pokrywie, które ułatwia chwytanie, schowek ładujący pióro cyfrowe, osłona kamery TrueBlock Privacy Shutter i funkcja biometrycznego uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych Windows Hello, która oferuje bezpieczeństwo i poczucie pewności. Komputer oferuje też szybką łączność Wi-Fi 67, najnowsze funkcje Alexy oraz szybszą edycję wideo i zdjęć dzięki procesorom Intel Core 9. generacji. Opcjonalny wyświetlacz 4K VESA400 HDR ma jasność zwiększoną do 500 nitów i jest osadzony w ultrasmukłych ramkach.



Yoga C940 z innowacyjnym obracanym soundbarem z głośnikami Dolby Atmos Speaker System odtwarza realistyczny dźwięk w trybie laptopa i tabletu. Dopełnieniem jest wyświetlacz z Dolby Vision i podświetlana klawiatura z wygodną częścią numeryczną, a wszystkimi tymi funkcjami można się cieszyć przez nawet 12 godzin po jednym naładowaniu (w wersji z ekranem FHD).

Lenovo Yoga C740 w całkowicie metalowej obudowie jest dostępny z ekranem 14- lub 15-calowym i w dwóch odcieniach: mikowym i żelaznoszarym. Łagodnie zaokrąglone krawędzie tego eleganckiego komputera konwertowalnego ułatwiają płynne przechodzenie między trybami laptopa i tabletu. To lekkie urządzenie "2 w 1" ma dopasowaną kolorystycznie klawiaturę i inteligentne funkcje, które zaspokajają rzeczywiste potrzeby użytkowników, takie jak osłona kamery TrueBlock Privacy Shutter i bezpieczniejsze logowanie przy użyciu linii papilarnych. Po podniesieniu pokrywy 14 calowego Yoga C740 można rozmawiać z Alexą z drugiego końca pokoju4 i otrzymywać natychmiastowe odpowiedzi, nawet kiedy ekran jest zablokowany.





Zdjęcie Lenovo Yoga C740 /INTERIA.PL

Oba modele oszczędzają czas, przyspieszając ładowanie baterii na cały dzień przy użyciu funkcji RapidCharge. Wersja 14-calowa ma baterię wystarczającą na 13 godzin działania6, a 15-calowa — na 15 godzin. Procesor mobilny do poziomu Intel Core i7 10. generacji oraz głośniki Dolby Atmos Speaker System umożliwiają efektywną pracę i rozrywkę kinowej jakości w drodze niezależnie od pory dnia. Model 15-calowy jest dostępny z wyświetlaczami do poziomu dotykowego FHD VESA400 HDR o jasności 500 nitów z Dolby Vision, a lżejszy model 14-calowy ma dotykowy wyświetlacz IPS FHD.

13-calowy Lenovo Yoga C640 łączy w sobie wydajność procesora do poziomu Intel Core i7 10. generacji z kompaktową, przenośną konstrukcją smukłego komputera "2 w 1", dlatego można z niego swobodnie korzystać w dowolnym miejscu. Zarówno po podłączeniu do zasilania, jak i z dala od gniazdka można łatwo zmieniać tryby działania komputera do pracy i rozrywki dzięki zawiasowi otwieranemu w zakresie 360°. Nowy konwertowalny laptop z opcjonalną ultraszybką łącznością 4G LTE (opcja tylko z Wi-Fi ma opcjonalną łączność Wi-Fi 67) kończy z uzależnieniem od hotspotów i niezabezpieczonych publicznych sieci Wi-Fi podczas podróży, a dzięki zoptymalizowanej wydajności procesora oferuje do 20 godzin czasu działania baterii.

Zdjęcie Lenovo Yoga C640 / INTERIA.PL

Osobista cyfrowa asystentka Cortana oferuje błyskawiczną pomoc, reagując na polecenia głosowe, a rozrywkę uprzyjemnia wyświetlacz FHD o szerokim kącie widzenia i skierowane do przodu głośniki oraz technologia Dolby Atmos podczas korzystania ze słuchawek. Oba modele — LTE i tylko z Wi-Fi — działają z systemem Windows 10 Home i są dostępne z opcjonalnym piórem cyfrowym Lenovo do szkicowania oraz robienia adnotacji.

Inteligentny dom dzięki Lenovo i Asystentowi Google

Wprowadzając na rynek dwa nowe tablety inteligentne z Asystentem Google: Lenovo Yoga Smart Tab i Lenovo Smart Tab M8, Lenovo po raz kolejny podnosi poprzeczkę w segmencie tabletów z Androidem oraz innowacyjnych rozwiązań do inteligentnego domu. Yoga Smart Tab i Lenovo Smart Tab M8 przypadną do gustu każdemu miłośnikowi cyfrowej rozrywki, ale mogą też pełnić funkcję centrum sterowania cyfrowym domem, które nie wymaga używania rąk. Dzięki trybowi pasywnemu Asystenta Google są to wygodne, oszczędzające czas i nieodzowne urządzenia do współczesnego inteligentnego domu.



Zdjęcie Lenovo Smart Tab M8 / INTERIA.PL

Oprócz inteligentnych tabletów Lenovo przedstawia też nowy ekran Lenovo Smart Display 7 z Asystentem Google, który zajmuje minimalną ilość miejsca i pasuje do niemal każdego pomieszczenia w domu.

Lenovo Mirage AR z nowymi przygodami w rzeczywistości rozszerzonej

W ślad za sukcesami Star Wars: Jedi Challenges Lenovo i Marvel zapraszają fanów do świata ulubionych superbohaterów w nowym zestawie MARVEL Dimension of Heroes dostępnym tylko z goglami Lenovo Mirage AR. W nowym zestawie rzeczywistości rozszerzonej działającym ze smartfonem gracze mogą korzystać z mocy sześciu legendarnych superbohaterów Marvela w oryginalnej historii, w której mogą się zmierzyć ze słynnymi antagonistami we własnym pokoju.

Nowe smartfony Motorola

One zoom

Nowy smartfon z czterema aparatami fotograficznymi Motorola one zoom został wyposażony w 48 megapikselową matrycę aparatu, technologię Quad Pixel, podwójną optyczną stabilizację obrazu (OIS), tryb nocnych zdjęć (Night Vision), specjalny 8-megapikselowy teleobiektyw oraz 16-megapikselowy obiektyw o ultraszerokim kącie widzenia.



Zdjęcie Motorola one zoom / INTERIA.PL

Bateria o pojemności 4000 mAh zapewnia użytkownikom energię na dwa dni, a technologia TurboPower oferuje dodatkowe godziny działania po zaledwie kilkunastu minutach ładowania. Efektowny wyświetlacz OLED Max Vision o przekątnej 6,4 cala z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych rozciąga się od krawędzi do krawędzi i wyświetla żywe kolory oraz wyostrzone szczegóły w rozdzielczości Full HD (1080p).

Moto e6 plus

Rodzina "moto e" to niezawodne smartfony o wysokiej jakości i przystępnej cenie. Nowa moto e6 plus kontynuuje te tradycje, dodatkowo wyposażając urządzenie w system dwóch aparatów fotograficznych obejmujący 13-megapikselowy aparat główny i 2 megapikselowy czujnik głębi do zdjęć portretowych. Na nowoczesne wzornictwo składa się wyświetlacz HD+ Max Vision o przekątnej 6,1 cala oraz cztery efektowne gradientowe wykończenia.