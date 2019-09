Dimension of Heroes - zostań bohaterem Marvel dzięki AR

Platforma Lenovo Mirage AR otrzymała kolejną gry z nowymi przygodami w rzeczywistości rozszerzonej - tym razem stanęło na bohaterach Marvela w zabawie Dimension of Heroes.

Zdjęcie Dimension of Heroes w Lenovo Mirage AR /materiały prasowe

Gracze mogą pobrać bezpłatną aplikację MARVEL Dimension of Heroes na kompatybilny smartfon1,2 i przy użyciu gogli Lenovo Mirage AR oraz dwóch nowych uniwersalnych kontrolerów3 rozpocząć przygodę obejmującą trzy pełne tryby oraz różnorodne style gry w rzeczywistości rozszerzonej. Przy użyciu nowych kontrolerów gracze mogą wymierzać ciosy, zadawać razy i usuwać z drogi przeciwników obiema rękami4, a także robić uniki dzięki swobodzie, jaką zapewnia Lenovo Mirage AR.

Użytkownicy gogli Lenovo Mirage AR mogą też nadal korzystać z przebojowej aplikacji Star Wars: Jedi Challenges i za pomocą nowych kontrolerów uniwersalnych uczestniczyć w pojedynkach na miecze świetlne, dowodzić oddziałami podczas bitwy czy grać w holoszachy.



W MARVEL Dimension of Heroes gracze dysponują legendarnym uzbrojeniem i mocami Doktora Strange’a, Kapitana Ameryki, Thora, Czarnej Pantery, Kapitan Marvel oraz Star-Lorda, tocząc walki z zastępami przeciwników w świecie AR. Z gry można korzystać w trzech trybach:



W trybie fabuły z oryginalną historią Marvela, w której Dormammu, Lord Mrocznego Wymiaru, atakuje znienacka Ziemię wraz ze sprzymierzonymi superzłoczyńcami, takimi jak Loki, Ronan Oskarżyciel, Ultron Prime i Winter Soldier. Ziemia zostaje zrujnowana, ale Doktor Strange cofa czas, by dać planecie drugą szansę na ocalenie. Gracze mogą odgrywać rolę wszystkich sześciorga superbohaterów walczących z zagrażającymi światu siłami w różnych wymiarach.



W trybie przeżycia gracze w rolach sześciorga superbohaterów wykorzystują supermoce do odpierania ataków potężnych wrogów, uzyskiwania jak najlepszych wyników i wspinania się na szczyt światowych rankingów online.



Użytkownicy mogą też zaprosić znajomych do gry w trybie współpracy, w którym każdy z nich wciela się w postać superbohatera Marvela i wspólnie zwalczają siły zła w tym samym pokoju, rywalizując ze sobą o jak najwyższe wyniki. (Każdy gracz musi mieć gogle Lenovo Mirage AR, dwa kontrolery uniwersalne i lokalizator oraz łączyć się z tą samą siecią Wi-Fi. Ponadto gracze muszą pobrać aplikację MARVEL Dimension of Heroes na kompatybilny smartfon. Zaleca się, by gracze stali obok siebie, naprzeciwko lokalizatorów ustawionych w odległości około 1,2 m).



Wideo youtube

Lenovo Mirage AR



Zestaw Lenovo Mirage AR obejmuje gogle Lenovo Mirage AR, dwa kontrolery uniwersalne3 i lokalizator. Urządzenia te zapewniają realistyczną kontrolę nad uzbrojeniem i supermocami w MARVEL Dimension of Heroes oraz w różnych trybach Star Wars: Jedi Challenges. Aplikacje Lenovo Mirage AR można pobierać do różnych kompatybilnych smartfonów z systemem Android oraz iPhone’ów. Nabywcy Lenovo Mirage AR mogą zainstalować na kompatybilnym smartfonie MARVEL Dimension of Heroes i Star Wars: Jedi Challenges2 bez dodatkowych kosztów.



Aby rozpocząć przygodę, użytkownicy pobierają najpierw aplikację MARVEL Dimension of Heroes na kompatybilny smartfon, po czym wkładają go do gogli Lenovo Mirage AR. Lekkie gogle wyczuwają ruchy użytkownika podczas gry, współdziałając z umieszczonym na podłodze lokalizatorem, który stanowi stały punkt odniesienia w przestrzeni fizycznej.



Kontrolery umożliwiają także wykonywanie skomplikowanych ruchów dłonią i nadgarstkiem, które łączą w sobie zarówno atak, jak i obronę. Przyciski sterujące dynamicznie dostosowują swoje działanie po naciśnięciu, przytrzymaniu lub zwolnieniu, aby można było wykonywać intuicyjnie gesty otwartą dłonią i kontrolować rozbudowaną artylerię. Dzięki temu każdy z sześciorga superbohaterów zachowuje się jak zupełnie inna postać, z własnym zestawem ruchów i sposobem sterowania.



Ceny i dostępność



Urządzenie Lenovo Mirage AR od września 2019 r. w Amazon.com i Lenovo.com na zamówienie



Materiały MARVEL Dimension of Heroes można bezpłatnie pobrać na kompatybilny smartfon ze sklepu App Store lub Google Play



Star Wars: Jedi Challenges również można pobrać, a bezpłatna aktualizacja umożliwi korzystanie z nowych Uniwersalnych kontrolerów Lenovo Mirage AR