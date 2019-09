ASUS - pakiet nowości na IFA 2019

ASUS na targach IFA w Berlinie pokazał swoje najnowsze produkty. Zaprezentowano linię produktów przeznaczonych dla profesjonalnych twórców treści multimedialnych ProArt, w tym ProArt StudioBook One, ProArt StudioBook Pro X, ProArt Station D940MX i ProArt Display PA32UCG. Ponadto swoje premiery miał laptop biznesowy ASUSPRO B9. Firma ASUS zapowiedziała także europejską premierę notebooków ZenBook Pro Duo i ZenBook Duo.

Od czasu wprowadzenia na rynek pierwszego monitora ProArt w 2011 roku firma ASUS dąży do zaspokojenia specyficznych wymagań profesjonalnych twórców treści i została wyróżniona ponad 400 nagrodami branżowymi. Rynek twórców treści rozwija się w ogromnym tempie, a obecnie ponad 200 milionów osób na całym świecie zajmuje się pracą twórczą na platformach PC - według badań przeprowadzonych przez firmę Intel.



W celu zaspokojenia często zmieniających się potrzeb w zakresie profesjonalnych zastosowań w tradycyjnych dziedzinach tworzenia treści, takich jak fotografia i wideo, a także zapewnienia nowych rozwiązań dla designerów 3D czy deweloperów gier, firma ASUS wprowadza do swojej oferty najnowszą linię produktów ProArt. Nowe urządzenia ProArt zostały zaprojektowane jako kompletne cyfrowe rozwiązanie do tworzenia treści. Nowa linia produktów ProArt reprezentuje podstawę kompleksowego rozwiązania do tworzenia treści, które będzie dalej rozszerzane o nowe innowacyjne produkty opracowane jako idealna pomoc dla kreatywnych użytkowników.



Kompletna linia produktów ProArt StudioBook wykorzystuje możliwości kart graficznych NVIDIA GeForce RTX, w tym ray tracing w czasie rzeczywistym i akcelerację przy użyciu SI, zaspokajając potrzeby twórców treści i spełniając rygorystyczne wymagania stawiane przez program NVIDIA RTX Studio. Laptopy spełniające wymagania programu RTX Studio zostały precyzyjnie zaprojektowane pod kątem zapewnienia znacznych ulepszeń w zakresie produktywności i wydajności w całej palecie aplikacji do zastosowań kreatywnych. Oprócz flagowych modeli ProArt StudioBook One i ProArt StudioBook Pro X w skład serii wchodzą również modele ProArt StudioBook Pro 17/15 i ProArt StudioBook 17/15 w wersjach z kartami graficznymi Quadro oraz GeForce, przy czym wszystkie laptopy korzystają z systemu Windows 10.

ProArt StudioBook One



ProArt StudioBook One to najbardziej wydajny model StudioBook. Komputer noszący odznakę RTX Studio, jest pierwszym laptopem wyposażonym w kartę graficzną NVIDIA Quadro RTX 6000, dzięki czemu jest najbardziej wydajnym na świecie urządzeniem mobilnym pod względem mocy przetwarzania grafiki. Jest on napędzany jednym z najnowszych procesorów Intel Core dziewiątej generacji, które zapewniają bardzo dużą wydajność pracy przy wykorzystaniu pojedynczego rdzenia oraz przy pracy wielowątkowej. Pozwala to kreatywnym twórcom na realizowanie zadań mocno obciążających zasoby komputera oraz optymalne wykorzystywanie oprogramowania o kluczowym znaczeniu dla ich cyklu pracy. Karta graficzna NVIDIA Quadro RTX oferuje użytkownikom więcej rdzeni CUDA, RT oraz Tensor, co umożliwia renderowanie animacji, edycję filmów wideo o rozdzielczości 8K oraz wykonywanie obliczeń na danych - a wszystko to z większą płynnością i efektywnością.

Komputer dysponuje układem chłodzenia z lekkim modułem termicznym wykonanym ze stopu tytanu klasy sprzętu lotniczego, który został zaprojektowany pod kątem optymalizacji przepływu powietrza. Kiedy pokrywa jest otwarta, zawias unosi obudowę pod kątem 4,57°, maksymalizując w ten sposób ilość chłodnego powietrza dostającego się do wnętrza obudowy. Komponenty o wysokiej emisji ciepła, w tym procesor, karta graficzna oraz systemy termiczne są rozmieszczone za ekranem, aby zagwarantować komfort użytkowania, nawet podczas korzystania z laptopa na kolanach.

Ekran z walidacją 4K UHD PANTONE zastosowany w laptopie ProArt StudioBook One oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz oraz panel szklany "od krawędzi do krawędzi", który jest płynnie zintegrowany z ramkami. Stosunek ekranu do obudowy na poziomie 84% gwarantuje wyjątkowo immersyjne wrażenia, podczas gdy szeroka paleta kolorów pokrywająca 100% przestrzeni barwnej Adobe RGB oraz współczynnik odwzorowania Delta-E < 1 zapewniają najwyższą wierność i dokładność wyświetlanych kolorów.



ProArt StudioBook Pro X

ProArt StudioBook Pro X to pierwszy laptop napędzany kartą graficzną NVIDIA Quadro, który został wyposażony w rozwiązanie ASUS ScreenPad 2.0 i ekran ASUS z ramkami NanoEdge ze wszystkich czterech stron. Ten nowatorski ekran zapewnia stosunek wielkości ekranu do obudowy na poziomie 92% oraz współczynnik proporcji ekranu 16:10 - dla najwyższej immersji wizualnej użytkownika. ProArt StudioBook Pro X obsługuje również wyjątkowo szeroką gamę kolorów z 97% pokryciem przestrzeni barwnej DCI-P3, a ponadto charakteryzuje się wysoką precyzją odwzorowania barw.



Korzystając z komputera ProArt StudioBook Pro X, użytkownicy mogą edytować i renderować wielowarstwowe pliki za pomocą profesjonalnego układu GPU NVIDIA Quadro RTX 5000, który został zoptymalizowany dla zapewnienia stabilności i wydajności podczas pracy z aplikacjami do profesjonalnych zastosowań. Jest on ponadto napędzany procesorem Intel Xeon® lub procesorem Intel Core i7 dziewiątej generacji z sześcioma rdzeniami, które zostały skonstruowane dla zapewnienia optymalnego połączenia wysokiej częstotliwości taktowania oraz dużej liczby wątków - do obsługi kompleksowych zadań intensywnie korzystających z pracy wielowątkowej. Macierz Raid 0 podłączona bezpośrednio do procesora zapewnia najlepszą możliwą wydajność dysków, osiągając prędkości rzędu nawet 6 GB/s w porównaniu do 4 GB/s w standardowych konfiguracjach. Dodatkowo ProArt StudioBook Pro X został zaprojektowany do pracy przy pełnym obciążeniu bez konieczności redukowania prędkości CPU lub GPU, co gwarantuje jego ogromną niezawodność nawet podczas szczytowych obciążeń systemu.



ProArt StudioBook Pro X to pierwszy model z tej serii wyposażony w rozwiązanie ScreenPad 2.0. Ten interaktywny dodatkowy ekran dotykowy ulepsza klasyczne wrażenia podczas korzystania z laptopa, zapewniając użytkownikom intuicyjny interfejs zbliżony do smartfonowych, za pomocą którego mogą łatwo zarządzać zadaniami i stworzyć spersonalizowany, płynny proces pracy wielozadaniowej.



Kompaktowa konstrukcja tego 17-calowego laptopa jest wymiarowo zbliżona do wielu laptopów 15-calowych, dzięki czemu bez trudu mieści się w teczce lub torbie na ramię - do profesjonalnego użytkowania w drodze i w podróży. Wyróżnia się on również atrakcyjnym wyglądem z eleganckim wykończeniem kolorystycznym Star Grey i akcentami w kolorze różowego złota.



ProArt Station D940MX

ProArt Station D940MX to kompaktowy komputer desktopowy klasy stacji roboczej zaprojektowany specjalnie dla twórców treści i użytkowników zajmujących się profesjonalną obróbką mediów. Dysponując obudową o pojemności zaledwie 8 litrów, jest to jeden z najmniejszych dostępnych komputerów stacjonarnych. Pomimo niewielkich rozmiarów ta stacja robocza oferuje niesamowitą moc obliczeniową i zastosowano w niej dwustronną płytę główną do instalacji superwydajnych układów CPU, GPU oraz pamięci. W maksymalnej konfiguracji komputer ten jest napędzany procesorem Intel® Core™ i9 dziewiątej generacji z maks. 64 GB pamięci DDR4 2666 MHz, kartą graficzną NVIDIA® Quadro RTX 4000 lub NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, dwoma dyskami, w tym SSD PCIe o poj. 512 GB oraz HDD o poj. 1 TB, jak również oferuje ultraszybkie połączenia, jak np. gniazda Thunderbolt™ 3 na panelu przednim.

ProArt Station D940MX wykorzystuje zaawansowany, hybrydowy układ chłodzenia umożliwiający wydalanie dużej ilości ciepła gromadzącego się w kompaktowej obudowie tej stacji roboczej. W skład tego układu wchodzi komora parowa 2D oraz rurki cieplne do obniżenia ogólnych temperatur wewnętrznych o nawet 6,8°C. Cztery wentylatory usytuowane w różnych strefach obudowy pomagają w szybkim rozpraszaniu ciepła. Jednym z nich jest pomocniczy wentylator na dysku twardym, który zwiększa przepływ powietrza o nawet 9% dla zagwarantowania stabilnego dostępu do danych.



Pomimo swojego superwydajnego układu chłodzenia, ProArt Station D940MX pracuje cicho, emitując jedynie hałas poniżej 19 dB w stanie bezczynności oraz maksymalnie 37 dB przy pełnym obciążeniu. Ponieważ komputer ProArt Station D940MX został zaprojektowany dla zaspokojenia wymagających potrzeb twórców treści, jest on zgodny z rygorystycznymi kryteriami standardu klasy wojskowej MIL STD 810G, co gwarantuje stabilną pracę i wysoką wydajność w dłuższym wymiarze czasu.



ProArt Display PA32UCG

ASUS ProArt Display PA32UCG to pierwszy na świecie profesjonalny monitor o parametrach HDR 1600 i 120 Hz ze zmienną częstotliwością odświeżania ekranu. Oferuje on rozdzielczość 4K UHD oraz podświetlenie diodami mini LED, które gwarantują wiodący w branży poziom jasności i wydajność odwzorowania kolorów do kluczowych procesów wizualnych wykonywanych przez twórców filmów, streamerów i deweloperów gier. ProArt Display PA32UCG jest wstępnie certyfikowany przez VESA w zakresie obsługi DisplayHDR 1400, czyli najnowszego i najwyższego w branży standardu wydajności efektów HDR.

Monitor ten jest wyposażony w 1152 indywidualnych mini diod LED z funkcją miejscowego przyciemniania. Pozwalają one na uzyskanie jasności 1000 nitów utrzymywanej na całej powierzchni ekranu, jasności szczytowej na poziomie 1600 nitów oraz współczynnika kontrastu wynoszącego 1 000 000:1. ProArt Display PA32UCG oferuje również wyjątkową wydajność high-dynamic range (HDR) i obsługuje wszystkie najważniejsze standardy HDR, w tym Dolby Vision®, Hybrid Log-Gamma (HLG) i HDR10.



ProArt Display PA32UCG wykorzystuje także technologię quantum-dot, która umożliwia wyświetlanie szerokiej palety kolorów z obsługą przestrzeni barwnych DCI-P3, Adobe RGB, sRGB, Rec. 709 oraz Rec. 2020. Dzięki prawdziwej 10-bitowej głębi kolorów oraz fabrycznej, wstępnej kalibracji kolorów w trzech poziomach, monitor ProArt Display PA32UCG od razu po uruchomieniu zapewnia niewiarygodnie realistyczne odwzorowanie kolorów (Delta-E < 1). Dodatkowo zintegrowana technologia kalibracji sprzętowej ProArt z funkcją zapisywania w wyświetlaczu zapewnia stałą precyzję i długotrwałą niezawodność monitora pod względem wydajności.

Technologia Adaptive-Sync pozwala na uzyskanie zmiennej częstotliwości odświeżania w przedziale 48-120 Hz (VRR), która eliminuje efekty zniekształcania obrazu, "tearingu" oraz rozmywania ruchów animacji. Dzięki takim rozwiązaniom ProArt Display PA32UCG doskonale nadaje się do zastosowania w procesach tworzenia i testowania gier. Dodatkowo monitor ten oferuje bogate opcje połączeń z dwoma gniazdami Thunderbolt™ 3, jednym DisplayPort i trzema gniazdami HDMI, jak również zintegrowany hub USB pozwalający twórcom treści na podłączanie całej gamy różnych urządzeń i korzystanie z ultraszybkich transferów z dysków zewnętrznych.

ProArt Creator Center

Aplikacja ProArt Creator Center zapewnia optymalne wrażenia podczas procesów tworzenia treści na wszystkich urządzeniach z serii ProArt, udostępniając opcje kalibracji kolorów, optymalizacji wydajności oraz synchronizacji. Za jej pomocą użytkownicy mogą w każdej chwili skalibrować wyświetlacze swoich urządzeń i zsynchronizować ustawienia z podłączonymi urządzeniami z serii ProArt. Aplikacja ProArt Creator Center oferuje również wygodne funkcje monitorowania i optymalizacji wydajności systemu w trakcie procesów twórczych, a ponadto uwalnia użytkowników od konieczności oczekiwania przed ekranem na zakończenie zadań renderowania, umożliwiając śledzenie postępu na swoim smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.



ASUSPRO B9 (B9450)



Nowy ASUSPRO B9 (B9450) to najlżejszy na świecie laptop do zastosowań biznesowych, ważący tylko 880 gramów. Oferuje wyjątkową wydajność, ultramobilne rozmiary, szybkie opcje połączeń, niezawodną jakość wykonania, a także bardzo solidne funkcje bezpieczeństwa. Laptop B9 został zaprojektowany pod kątem zapewnienia najwyższej jakości dla profesjonalnych użytkowników biznesowych często przebywających w podróży.

ASUSPRO B9 zapewnia najwyższej klasy wydajność do wygodnej pracy wielozadaniowej, dysponując w maksymalnej konfiguracji procesorem Intel® Core™ dziesiątej generacji, ultraszybkimi dyskami, w tym maks. dwoma dyskami SSD PCIe 3.0 x4 o poj. 1 TB, obsługą macierzy RAID 0 lub 1 do szybkiego dostępu do danych i wykonywania kopii bezpieczeństwa, jak również płynnymi połączeniami za pośrednictwem karty Intel Wi‑Fi 6 (Gig+ 802.11ax) oraz gniazda Thunderbolt 3.



W uzupełnieniu swojej niskiej wagi wynoszącej jedynie 880 gramów laptop ASUSPRO B9 charakteryzuje się również ekstremalnie kompaktowymi wymiarami. Wyposażono go w ekran z ramkami NanoEdge ze wszystkich czterech stron o doskonałym stosunku wielkości ekranu do obudowy na poziomie 94%. Dzięki takiemu rozwiązaniu udało się zmieścić 14-calowy ekran w niewielkiej konstrukcji o profilu 13-calowym. Mierząc zaledwie 14,9 mm grubości, laptop ten jest wyjątkowo wygodny podczas podróżowania i oferuje długi czas pracy na baterii - jest więc zawsze gotowy do pracy, w każdej chwili i w każdym miejscu.



Dla zagwarantowania wytrzymałości, laptop ASUSPRO B9 jest testowany do spełnienia rygorystycznych wymogów wojskowego standardu US MIL-STD 810G. Stanowi to gwarancję jego wysokiej niezawodności. Ponadto B9 zachowuje także bezpieczeństwo danych użytkownika dzięki zintegrowaniu chipu zabezpieczającego Trusted Platform Module 2.0 (TPM) oraz kamery na podczerwień do bezpiecznego logowania się za pomocą danych biometrycznych.





ZenBook Pro Duo (UX581) i ZenBook Duo (UX481)



ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) to przełomowy i ultramobilny laptop dysponujący nowym rozwiązaniem ASUS ScreenPad™ Plus, rewolucyjnym drugim ekranem dotykowym, który rozszerza i ulepsza możliwości interaktywnej obsługi. Rozwiązanie ScreenPad Plus jest płynnie zintegrowane z głównym ekranem i oferuje twórcom treści praktycznie nieograniczone możliwości kreatywnej pracy, umożliwiając im zastosowanie procesów zwiększających produktywność i ułatwiających pracę wielozadaniową.



ZenBook Pro Duo zapewnia ekstremalną wydajność do wygodnej pracy twórczej dzięki zastosowaniu procesora Intel® Core™ dziewiątej generacji oraz karty graficznej NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 (w maks. konfiguracji). Jest on także wyposażony w 15,6-calowy ekran dotykowy 4K UHD (3840 x 2160) OLED HDR z walidacją PANTONE oraz certyfikacją VESA DisplayHDR TrueBlack 500.

Dla osób zawodowo zajmujących się pracą kreatywną, które potrzebują dodatkowego ekranu o niewielkim formacie, idealnym wyborem jest 14-calowy ZenBook Duo. Obsługuje on te same świetne funkcje ScreenPad Plus, co ZenBook Pro Duo, oferując przy tym lżejszą i mniejszą obudowę. W maksymalnej konfiguracji laptop ten jest napędzany najnowszym procesorem Intel Core i7 dziesiątej generacji oraz kartą graficzną GeForce® MX250, a ponadto posiada ekran FHD NanoEdge z walidacją PANTONE i rozwiązanie ScreenPad Plus.