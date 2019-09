Laptop Acer Swift 5 z procesorem Intel Core 10. generacji i opcjonalną dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250 waży 990 gramów. Jego wersja ze zintegrowaną kartą graficzną Intel Iris Pro jest jeszcze lżejsza. Oprócz tej nowości, na targach IFA Acer zaprezentował model Acer Swift 3.

Zdjęcie Acer Swift 5 /materiały prasowe

14-calowy laptop Acer Swift 5 od momentu wprowadzenia go na rynek jest najlżejszy w swojej klasie. Jego obudowę wykonano z połączenia stopów magnezowo-litowych i magnezowo-aluminiowych.Najnowsza generacja tego modelu waży zaledwie 990 gramów (wersja z nową dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250), a wersja z ze zintegrowaną kartą graficzną Intel Iris jeszcze mniej.

Ekran ma wąską ramkę z trzech stron, a stosunek powierzchni ekranu do powierzchni obudowy (współczynnik screen-to-body) wynosi w jego przypadku aż 86,4%. Komputer ma procesor Intel Core i7-1065G7 (do 10. generacji włącznie) i dysk SSD PCIe Gen 3x4 o pojemności do 512 GB. Model Swift 5 jest wyposażony w pełni funkcjonalne złącze USB 3.1 typu C zgodne ze standardem Thunderbolt 3, dwuzakresową kartę Wi-Fi 6 (802.11ax) i obsługuje funkcję Windows Hello przez czytnik linii papilarnych.Zaprojektowany z myślą o mobilnych profesjonalistach, model Swift 5 to lekki, ale mocny laptop, który może pracować na baterii nawet do 12,5 godzin.

Swift 5 obsługuje funkcję szybkiego ładowania: po 30 minutach ładowania można go używać przez nawet 4,5 godziny. Możliwość logowania się za pomocą wbudowanego czytnika linii papilarnych (przy wykorzystaniu funkcji Windows Hello) ułatwia dostęp do systemu i zwiększa bezpieczeństwo.

Acer Swift 3

Zdjęcie Acer Swift 3 / materiały prasowe

Lekki laptop Acer Swift 3 ma 14-calowy ekran Full HD z matrycą IPS, jest dostępny w kolorze szarym i różowym waży tylko 1,19 kg. W smukłej obudowie modelu Swift 3 mieści się ogromna moc obliczeniowa: procesor Intel Core i7-1065G7 do 10. generacji oraz opcjonalny dedykowany procesor graficzny NVIDIA GeForce MX250.



Swift 3 pokazany na IFA jest także wyposażony w dysk SSD PCIe Gen 3x4 o pojemności do 512 GB, 16 GB pamięci LPDDR4 RAM i dwuzakresową kartę Wi-Fi 6. To wszystko sprawia, że to mobilny i oferujący bogate możliwości laptop sprawdzający się zarówno w pracy, jak i rozrywce. Może pracować na baterii do 12,5 godzin i obsługuje funkcję szybkiego ładowania: po 30 minutach ładowania można na nim odtwarzać wideo przez 4 godziny.Model Swift 3 doskonale nadaje się zarówno do pracy, jak i do zabawy: wyposażono go w ramki o szerokości zaledwie 4,37 mm, a stosunek ekranu do powierzchni obudowy wynosi 84%.



Cena i dostępność w Polsce



Swift 5 będzie dostępny w Polsce od września w cenie od 3999 zł.



Swift 3 będzie dostępny w Polsce od września w cenie od 2299 zł.