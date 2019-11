Jedna z największych sieci aptek w USA zrealizowała pierwszą w historii dostawę lekarstw za pomocą dronów.

Zdjęcie Czy w przyszłości tak będziemy dostarczać paczki? /123RF/PICSEL

Niedawno informowaliśmy, że agencja Federal Aviation Administration udzieliła UPS zgodę na dostarczanie komercyjnych dostaw poprzez drony. Niedługo później popularny przewoźnik poszedł o krok dalej, podpisując stosowną umowę z jedną z największych sieć aptek.

Na pierwszą dostawę recept za pomocą drona nie musieliśmy długo czekać. Firmy UPS oraz CVS poinformowały, że na początku listopada pierwsza paczka dotarła do właścicieli. Okazali się nimi seniorzy ze wspólnoty emerytalnej w Karolinie Północnej.

Drony poruszały się w pełni autonomicznie, a same paczki były dostarczane za pomocą specjalnych wyciągarek. Nad wszystkim czuwał ludzki operator, gotowy do natychmiastowego przejęcia kontroli w przypadku wystąpienia błędu lub awarii.

Sukces przedsięwzięcia może okazać się prawdziwym kamieniem milowym w dostawach do domu. Zastosowanie dronów na szeroką skalę mogłoby się przyczynić do zmniejszenia zarówno kosztów jak i czasu dostawy. Niestety oznaczałoby to również mniejsze zapotrzebowanie na pracę ludzką.