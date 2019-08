Przepisy RODO a kręcenie materiałów wideo dronem - co warto wiedzieć

Przepisy RODO i ich część dotycząca nagrywania obrazu, dotyczą również bardzo popularnych ostatnio dronów. Możliwość rejestracji obrazu i dźwięku, szczególnie w przestrzeni publicznej gdzie najczęściej wykorzystywane są takie urządzenia, może prowadzić do naruszenia prywatności. Warto więc zwrócić uwagę na kilka kwestii, które pozwolą nam cieszyć się z nagrywania wspaniałych kadrów, bez obawy o naruszanie prawa.

Zdjęcie Dron Mantis Q YUNEEC /materiały prasowe

W ubiegłym roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), a każdy z nas ma obowiązek przestrzegania przepisów w nim zawartych. Dotyczy to również operatorów dronów. Według przepisów RODO "dane osobowe" oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;. W przypadku dronów szczególnie istotne są tu "dane o lokalizacji" oraz "czynniki fizyczne". Z uwagi na to, iż drony mogą rejestrować dźwięk i obraz, a także zapisywać informacje o lokalizacji - zbierają one dane osobowe, a co za tym idzie podlegają temu prawu. Czy jednak dotyczy to wszystkich użytkowników bezzałogowców?

Dziś praktycznie nie spotyka się już dronów bez wbudowanej na stałe lub dołączanej kamery. Mogą one zatem rejestrować dane osobowe w postaci zdjęć oraz filmów. Różnicę w podejściu do przepisów stanowi jednak zarówno sposób użytkowania drona, jak i dalsze wykorzystanie zarejestrowanych danych.

Jeśli operator używa drona, w celach sportowych lub rekreacyjnych, a rejestrowane przez niego obrazy nie obejmują danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji osób postronnych, przepisy RODO nie mają zastosowania. Dotyczy to wszystkich miłośników podniebnych akrobacji i amatorów fotografii czy filmowania, którzy sprzętu używają dla własnych potrzeb, a zarejestrowane materiały nie są rozpowszechniane dalej, np. publikowane w Internecie. Jeśli chcemy się pochwalić światu pięknymi ujęciami nagranymi za pomocą drona musimy zadbać o to, by na zdjęciach lub filmach, nagrane przypadkowo osoby nie były przedstawione w sposób umożliwiający ich identyfikację lub musimy posiadać zgodę na wykorzystanie ich wizerunku.

Z kolei drony wykorzystywane do celów komercyjnych, celowo lub przypadkiem pozyskujące duże ilości danych, niosą wyższe ryzyko naruszenia prywatności. Może to dotyczyć np. nadzoru technicznego terenów publicznych lub prywatnych, gdzie przypadkowe osoby nie wyraziły zgody na ich rejestrowanie. Przepisy wymagają by zawsze posiadać zgodę osób, których dane zbieramy i przetwarzamy, a także by odpowiednio zabezpieczyć je przed nielegalnym wykorzystaniem przez osoby trzecie. W tym przypadku należy zastosować się do postanowień RODO.

Zarejestrowany wizerunek

Każda osoba, która zostanie bez uprzedzenia i zgody zarejestrowana przez operatora drona może sobie tego nie życzyć. Nie usprawiedliwi nas nawet nieświadome filmowanie okolicy. Niepokojony w ten sposób obywatel może dociekać swoich roszczeń z tytułu prawa cywilnego oraz może zgłosić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Warto pamiętać, że nawet tak niepozorne urządzenia jak rekreacyjne drony przelatujące nad zabudowaniami i prywatnymi posesjami mogą zakłócać prywatności i spokój. Są one przecież w stanie filmować i nagrywać rozmowy oraz rejestrować wizerunek. Takie naruszenie prywatności czy późniejsze rozpowszechnianie wizerunku bez odpowiedniej zgody jest zabronione.

Co o RODO powinien wiedzieć każdy operator drona

Zanim rozpoczniemy loty w miejscach, w których występuje prawdopodobieństwo uwiecznienia wizerunku przypadkowych osób, warto zapamiętać kilka najistotniejszych faktów:

· Większość dronów jest w stanie gromadzić duże ilości danych, które w wielu przypadkach będą również danymi osobowymi;

· Niezależnie od typu wykonywanych lotów obowiązują nas prawne ograniczenia związane z RODO;

· Jeśli nie posiadasz zgody na rejestrowanie i rozpowszechnianie wizerunku osób przebywających w okolicy lotów, upewnij się, że nie ma ich w zasięgu "pola widzenia" drona;

· Każde, nawet te pozornie nieoczywiste dane mogą zidentyfikować konkretną osobę;

· Naruszenie prywatności czy rozpowszechnianie wizerunku innych osób bez ich zgody pociąga za sobą poważne konsekwencje;

· Jeżeli nie jesteś w stanie w danym momencie ustalić czy dane, które posiadasz są osobowe czy nie - nie publikuj ich lub spróbuj uzyskać odpowiednie zgody;

· Latając z włączoną kamerą i transmisją obrazu ale bez trybu rejestracji nie zbierasz danych osobowych.