Czy dron DJI rzeczywiście jest tak dobryi? Który dron z kamerką jest wart zakupu? Czy tani dron to udany pomysł? Jeśli chcemy dron z kamerką 4K - co wybrać? A który dron dla dzieci? Na te wszystkie, a także inne, pytania staramy się odpowiedzieć w poniższym materiale.

Drony w ostatnich latach zyskały naprawdę sporą popularność. Wiele osób lata nimi hobbystycznie, a profesjonalne ujęcia z dronów można spotkać m.in. we vlogach youtuberów czy w spotach wyborczych. Stworzyliśmy w związku z tym nasz subiektywy ranking dronów, aby pomóc w podjęciu dobrej decyzji zakupowej.

Ranking dronów 2020 - najlepsze drony od najtańszych do najdroższych



Dobry dron to nie zawsze drogi dron... ale najlepszy dron to zazwyczaj jeden z tych najdroższych. Dlatego też musicie pamiętać, że w naszym rankingu kładziemy przede wszystkim nacisk na stosunek ceny do jakości. Dron za 400 złotych jest oczywiście zarówno subiektywnie, jak i obiektywnie (biorąc pod uwagę specyfikację) gorszy niż dron za 6000 złotych, ale w swojej kategorii cenowej może wyraźnie dominować.

W naszym odczuciu technologia dronów rozwinęła się do tego stopnia, że już za 1000-2000 złotych da się kupić naprawdę porządny sprzęt, a hobbysta, który chce latać tylko od czasu do czasu, powinien być zadowolony nawet z drona za 600 złotych. Urządzenia znajdujące się na szczycie tego rankingu, czyli najlepsze drony za 3000, 4000, a nawet 6000 złotych, polecamy jedynie osobom, którym naprawdę taka jakość jest potrzebna (youtuberom, fotografom weselnym, twórcom spotów telewizyjnych itd.), względnie amatorom z bardzo głębokimi kieszeniami.

Syma Z3 - 330 złotych



Podstawowa specyfikacja Symy Z3 prezentuje się następująco:

Zasięg lotu: 80 metrów

Czas lotu: 7-8 minut

Kamera: 720p.

Syma Z3 - 330 złotych



Nasz ranking dronów zaczynamy od pozycji dość taniej. Syma Z3 to dron, który naszym zdaniem wykracza z kategorii zabawki dla dziecka, a wkracza w kategorię mocno budżetowych, ale zdatnych do użytkowania dronów z prawdziwego zdarzenia. Prezentuje się on stosunkowo ładnie, chociaż oczywiście nie możemy mówić tutaj o bardzo wysokiej jakości materiałów.

Jak na swoją cenę, model ten oferuje całkiem sporo: automatyczne lądowanie i start, możliwość wykonywania różnego rodzaju akrobacji i manewrów, stabilny tryb zwisu i możliwość zaplanowania planu lotu. Kamera 720p pozwoli zarejestrować przebytą trasę, aczkolwiek trzeba przygotować się na to, że chociaż sam dron ma oczywiście system stabilizacji, to osobnego systemu nie posiada kamera. Oznacza to, że nie będą to najpłynniejsze nagrania.

Z3 może być ciekawym zakupem na sam początek swojej przygody z dronami, ale z drugiej strony jest to wciąż sprzęt budżetowy, więc jego ograniczenia mogą odepchnąć od dalszej zabawy z tego typu urządzeniami. Rekomendowalibyśmy zaoszczędzenie na przynajmniej nieco droższy model, ale jeśli nie chcemy czy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, Syma Z3 będzie optymalną opcją.

Firma ta oferuje jeszcze sporo innych modeli, zarówno, jeśli interesują nas tanie drony, jak i trochę droższe produkty. Spotkać można m.in. model Syma X5SW za około 250 złotych, a także Syma X8 Pro za około 700 złotych, który posiada już nadajnik GPS.

Ryze Tello (powered by DJI) - 390 złotych

Specyfikacja Ryze Tello:

Zasięg lotu: 100 metrów

Czas lotu: 13 minut

Kamera: 720p

Ryze Tello to bardzo mały dron, który świetnie sprawdzi się u osób początkujących, niewymagających bądź z napiętym budżetem. Jak wskazuje sama nazwa, maczał swoje palce w tym produkcie DJI, czyli jeden z najbardziej znanych i lubianych producentów dronów. Oczywiście Ryze Tello to zupełnie inna jakość niż produkty DJI za kilka tysięcy złotych, ale wciąż jest to sprzęt warty uwagi.

Ryze Tello (powered by DJI)



Spotkamy w nim samodzielny start i lądowanie, a także elektroniczną stabilizację, umożliwiającą robienie przyzwoitych zdjęć aparatem 5 Mpx. Miłymi akcentami jest kompatybilność sprzętu z zestawami VR, a także intuicyjna, łatwa w obsłudze aplikacja. Możliwość programowania komend dla drona w Stratchu sprawia, że chociaż przy tym dronie świetnie bawić się będą dorośli, to równie dobrze mógłby się on znaleźć w wynikach dla “dron dla dzieci ranking".

Za nieco wyższą cenę (około 580 złotych) można zakupić zestaw DJI Ryze Tello Boost Combo, w skład którego poza samym dronem wchodzą:

3 baterie

osłona na śmigła

cztery pary śmigieł

hub do ładowania trzech baterii na raz

narzędzie do montowania śmigieł.

Zakup zestawu nie jest konieczny, ale biorąc pod uwagę dość krótki czas lotu na jednym naładowaniu, posiadanie kilku wymiennych baterii nie jest złą opcją, a inne akcesoria też mogą się przydać.

Hubsan H122D X4 Storm - 490 złotych





Hubsan H122D X4 Storm

Zasięg lotu: 100 metrów

Czas lotu: 6-8 minut

Kamera: 720p

Ten model nie należy może do największych i najcięższych, ale jest zadziwiająco wytrzymały na uderzenia i upadki. Pomaga w tym niewątpliwie włókno węglowe, które zastosowano w konstrukcji. Nie polatamy nim zbyt długo ani zbyt daleko, ale, jak na swoją cenę sprawdza się całkiem dobrze.

W zestawie z dronem można zakupić mały monitor, który przyczepia się do przypominającego pad do gry kontroler, a także gogle. Lot można obserwować na żywo albo na ekranie, albo właśnie poprzez gogle.

Overmax X-BEE 9.5 - 750 złotych





Zasięg lotu: 600 metrów

Czas lotu: 20 minut

Kamera: 4K

Overmax X-BEE 9.5 - 750 złotych



Kamera 4K w dronie za trochę ponad 700 złotych to naprawdę niezła oferta, a do tego mamy solidny zasięg (600m, 300m FOV) i przyzwoity czas lotu. Jeśli dodamy do tego GPS, sporo ciekawych funkcji i mogący się podobać design, X-BEE 9.5 to niewątpliwie najlepszy dron w tej kategorii cenowej.

Aczkolwiek nie da się ukryć, że zakup jednej lub dwóch dodatkowych baterii jest dobrą opcją, aby móc zorganizować dłuższą zabawę. Dron waży nieco ponad 400 gramów i ma średnicę 40 centymetrów - nie jest żadnym gigantem, ale jest to już nieco solidniejsze urządzenie niż te wymienione wcześniej.

Osoby chcące nagrywać atrakcyjne wizualnie filmiki, ale nie do końca wprawione w sterowaniu dronem, zadowolą opcje Follow me, Tap to fly i Point of Interest. Pierwsza z nich sprawia, że urządzenie automatycznie ustawia się tak, aby kamera wskazywała w stronę operatora, nie trzeba tego pilnować samemu. Z kolei Tap to fly sprawia, że wystarczy “puknąć" na mapie miejsce, gdzie chcemy, aby dron poleciał, a on sam się tam uda i nagra całą przebytą trasę.

Ostatnia opcja, Point of Interest, pozwala łatwo i szybko nagrać ze wszystkich stron ciekawy obiekt, na przykład jakiś zabytek. Możemy wybrać odległość, jaka ma być zachowana o obiektu, a dron będzie powoli wokół niego krążył, wszystko przy tym nagrywając.

Hubsan X4 H501S - 999 złotych

Hubsan X4 H501S





Zasięg lotu: 300 metrów

Czas lotu: 20 minut

Kamera: 1080p

Hubsan X4 H501S jest popularnym modelem wśród dronów ze średniej półki. Podobnie jak model omówiony powyżej, posiada on GPS. Jego wyróżnikiem jest kontroler wyposażony w ekran LCD, za pomocą którego można na żywo śledzić nagranie z lotu.

Kamera nagrywa w 1080p, a nie w 4K, i nie posiada gimbala, natomiast, jeśli ktoś jest jedynie amatorem, a nie na przykład vlogerem, raczej nie będzie to dla niego przeszkodą. Dron tradycyjnie oferuje szereg funkcji i trybów lotu, a w przypadku, kiedy łączność GPS zostanie zerwana, automatycznie wróci do kontrolera.

Waga X4 H501S to 410 gramów - sprzęt jest solidnie wykonany i nie powinien się łatwo uszkodzić. Realny zasięg jest nawet nieco wyższy niż deklarowany i może sięgać 500 metrów, pułap lotu to zaś około 250 metrów.





DJI Mavic Mini - 1800 złotych





DJI Mavic Mini

Zasięg lotu: 2000 metrów

Czas lotu: 30 minut

Kamera: 1080p, 2704 x 1520 (2,7K)

Ranking dronów bez sprzętu DJI? Niewykonalne! Mavic Mini to dron, którego poleca się przede wszystkim osobom początkującym. My raczej sugerujemy na zupełnie pierwszego drona zainteresować się czymś znacznie tańszym (bo są spore szanse, że szybko go zniszczymy), a dopiero po zebraniu pierwszych szlifów skierować się właśnie do na przykład Mavic Mini.

Jak sugeruje sama nazwa, jest to dron niewielkich rozmiarów i o niewielkiej wadze (zaledwie 250 gramów), a przy tym dość wytrzymały, jako że jest to produkt DJI. Można go składać i bez problemu transportować.

Czas lotu sięgający 30 minut, w połączeniu z zasięgiem 2000 metrów, pozwala na odbywanie dłuższych przelotów. Kamera pozwalająca na nagrywanie w maksymalnie 2,7K zadowoli większość osób i pozwoli uzyskać piękne, ostre jak żyletka ujęcia. Aplikacją dedykowaną dla Mavica Mini jest DJI Fly - za jej pomocą nawet początkująca osoba powinna być w stanie dość szybko zmontować filmik, który zachwyci znajomych.

Jeśli dopłacimy około 500 złotych, możemy zakupić tego drona w wersji Mavic Mini Fly More Combo. Wchodzą w nią, poza samym dronem:

osłona gimbala

bezprzewodowy kontroler

etui transportowe

trzy pary zapasowych śmigieł i osłona do śmigieł

trzy inteligentne baterie

hub ładujący na trzy akumulatory

trzy kable RC do smartfona (USB-C, Micro USB, Lightning)

ładowarka i dwa przewody Micro USB

zapasowa parę gałek kontrolera

śrubokręt i akcesoria montażowe.

Hubsan ZINO Pro - 1800 złotych

Hubsan ZINO Pro - 1800 złotych





Zasięg lotu: 4000 metrów

Czas lotu: 23 minut

Kamera: 4K

Zino Pro to sprzęt odczuwalnie droższy niż poprzedni produkt firmy Hubsan w tym rankingu, ale widać, dlaczego cenę ustalono na taki, a nie inny poziom. Czas lotu nie powala, ale za to imponuje zasięg, bowiem wynosi on aż 4 kilometry. W zależności od warunków pogodowych i lokalizacji może on być w rzeczywistości nieco mniejszy, ale wciąż zadowalający.

Automatyczny start i lądowanie, powrót “do domu" po zerwaniu sygnału, tryb Follow i Point of Interest, obrót o 360 stopni - to wszystko oczywiście jest. Kamera 4K nagrywa w 30 klatkach na sekundę. Do jej stabilizacji zastosowano 3-osiowy gimbal, co sprawia, że obraz jest naprawdę wysokiej jakości i dron ten nadaje się już do kręcenia całkiem niezłych ujęć.

Do zestawu dołączony jest kontroler, ale nie posiada on własnego ekranu, więc trzeba wykorzystać smartfon lub tablet. Dedykowana aplikacja X-Hubsan jest stosunkowo łatwa w obsłudze i rozbudowana - powinni być zadowoleni z niej zarówno początkujący, jak i nieco bardziej zaawansowani użytkownicy. W tej kategorii cenowej to dobry wybór, zwłaszcza, jeśli ktoś z jakichś względów nie jest fanem sprzętu DJI.

DJI Mavic Air - 2900 złotych





DJI Mavic Air

Zasięg lotu: 4000 metrów

Czas lotu: 21 minut

Kamera: 4K

Mavic Air jest dronem odczuwalnie cięższym niż model Mini, waży bowiem 430 gramów. Wciąż jest jednak stosunkowo kompaktowy i wygodny do przenoszenia - można go składać dla zaoszczędzenia miejsca. Charakteryzuje się sporym zasięgiem i kamerą 4K z matrycą 1/2.3″ CMOS i obiektywem f/2.8, która nagrywa w 30 klatkach na sekundę. Stabilność nagrywania zapewnia 3-osiowy gimbal. Przydatny może też okazać się tryb slow motion, nagrywający filmiki w 1080p z szybkością 120 klatek na sekundę.

Jeśli chodzi o aparat, to również nie jest źle - mniej i bardziej profesjonalni fotografowie z pewnością ucieszą się z możliwości wykonywania zapierających dech w piersiach, 32-pikselowych panoram sferycznych. Tradycyjnie dla DJI, mamy masę trybów i funkcji inteligentnych, m.in. świetny Active Track, który podąża za naszymi ruchami. Warto wspomnieć, że ten dron można sterować i nadajnikiem, i smartfonem, i za pomocą gestów. Masa wszelkiego rodzaju czujników odpowiada za to, aby dron latał stabilnie, precyzyjnie i omijał wszelkiego rodzaju przeszkody, imponować może także maksymalna szybkość - aż 68,4 kilometrów na godzinę (przy włączonym trybie sport).

Jedyne, co może mocno w tym dronie uwierać, to stosunkowo krótki czas lotu. Dobrą opcją może być więc zakup tego modelu w droższym o kilkaset złotych pakiecie Fly More Combo, gdzie, podobnie jak w przypadku Mavica Mini, otrzymujemy dodatkowo:

kontroler do zdalnego sterowania

przewody RC (Lightning, Micro USB i USB-C)

trzy akumulatory

hub do ładowania akumulatorów

ładowarka i przewód zasilający

cztery zapasowe pary śmigieł

parę zapasowych joysticków

osłony na śmigła

ochraniacz stabilizatora

zasilacz USB

przejściówkę DJI Mavic Battery to Power Bank Adapter

etui

torbę na ramię.

DJI Mavic Air 2 - 4000 złotych



Zasięg lotu: 10000 metrów

Czas lotu: 34 minut

Kamera: 4K

DJI Mavic Air 2



W tym miejscu nasz ranking dronów wkracza na teren urządzeń z wysokiej półki. Mavic Air 2 waży około 570 gramów, czyli trochę więcej niż jego tańszy poprzednik. Co istotne, umożliwia on nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K Ultra HD w aż 60 klatkach na sekundę. Dzięki 3-osiowemu gimbalowi obraz jest płynny i stabilny. Świetne zdjęcia o maksymalnej rozdzielczości 48 MP gwarantuje matryca 1/2" CMOS.

DJI zadbało o całą nawałnicę inteligentnych trybów: ActiveTrack 3.0, Spotlight 2.0, Points of Interest 3.0, Tripod, Hyperlapse 8K. Do wyboru są także tryby QuickShot, a mianowicie Circle, Helix, Dronie, Rocket, Asteroid i Boomerang. Amatorom część z nich może się nie przydać, ale dla profesjonalistów będą one bez wątpienia bardzo cenne.

W trybie sportowym dron rozpędza się aż do 68.4 km/h, a zasięg sięga nawet 10 kilometrów. Jest to więc bez wątpienia dron do zadań specjalnych, tym bardziej, że posiada on system omijania przeszkód. Czujniki umieszczono z przodu, z dołu oraz z tyłu drona. To dobry wybór dla osób, którym zależy na naprawdę porządnym dronie, ale nie chcą dokładać kilku tysięcy do modelu Mavic 2 Pro (względnie Mavic 2 Zoom). Wyróżnikiem tego modelu jest niewątpliwie nagrywanie w 4K w aż 60 fp/s.

Tradycyjnie możemy zdecydować się na wersję Fly More Combo, która poza samym dronem zawiera:

torbę

dwa dodatkowe akumulatory

hub ładowania

3 pary zapasowych śmigieł

adapter do Power Banku

DJI Mavic 2 Pro - 6000 złotych





DJI Mavic 2 Pro - 6000 złotych





Zasięg lotu: 6000 metrów

Czas lotu: 31 minut

Kamera: 4K

Mavic 2 Pro to prawdziwy król w świecie dronów, na co wskazuje nie tylko jego obłędna cena, ale też rozmiar i waga: jest to duży, masywny dron, którego masa startowa wynosi aż 907 gramów. Ranking dronów bez niego nie mógłby wręcz istnieć. W trybie sportowym maksymalna prędkość Mavic 2 Pro to 72 kilometry na godzinę, czyli o niecałe cztery kilometry na godzinę więcej niż w przypadku Mavica Air 2.

Kamera z największą dotychczas matrycą 1’’ nagrywa w rozdzielczości 4K 10-bit HDR w 30 klatkach na sekundę. Nad płynnością nagrań pieczę trzyma 3-osiowy gimbal. Jeśli chodzi o zdjęcia, to również nie jest źle. Mamy tu do czynienia z aparatem robiącym zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 20 MP, co jest dla dronów z tej serii rekordem. Płaski schemat kolorów 10-Bit Dlog-M sprawia, że zdjęcia są jeszcze żywsze, ostrzejsze i ciekawsze.

Tak jak w przypadku Air 2, Mavica 2 Pro wyposażono w szereg czujników wykrywających przeszkody. W tym wypadku jest ich więcej, umieszczono je bowiem z przodu, z tyłu, z dołu, z góry oraz z obu boków drona. Standardowy czas lotu, czyli 31 minut, może być zadowalający w przypadku krótszych sesji, ale warto go jeszcze wydłużyć przy pomocy dodatkowych baterii. Tak jak w przypadku innych modeli z tej rodziny, jest możliwość zakupu Mavica 2 Pro w wersji Fly More Combo, w skład której poza samym dronem wchodzą:

dwie pary śmigieł

torba na ramię

dwa dodatkowe akumulatory

adapter do Power Banku

składany hub do baterii, pozwalający na ładowanie nawet czterech akumulatorów jednocześnie.

Najlepsze drony z kamerą 4K - ranking dronów

Podstawowy ranking dronów już za nami, ale to jeszcze nie koniec. Dobry dron z kamerą 4K to podstawa, jeśli chcemy wykorzystać nagrania z urządzenia w sposób profesjonalny lub półprofesjonalny (w nagraniach z wesel, vlogach na YouTube i tym podobnych). Jest na rynku kilka świetnych dronów nagrywających w 4K, natomiast trzeba się przygotować na to, że nie są to drony tanie.

Jeśli mamy wymieniać najlepsze drony z kamerą 4K, to trzeba jeszcze raz wspomnieć drony Mavic od DJI, czyli przede wszystkim DJI Mavic 2 Pro i DJI Mavic Air 2. Profesjonaliści powinni także rzucić okiem na drugą serię dronów od DJI - Phantom. Szczególnie warty uwagi jest DJI Phantom 4 Pro, który co prawda cenę ma jeszcze wyższą niż Pro 2 (około 7000 złotych), ale za to nagrywa w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę.

Jeśli chcemy mimo wszystko zdecydować się na produkt innej firmy, godny uwagi jest PowerVision PowerEgg X Wizard (ok. 4200 złotych), który umożliwia nagrywanie w 4K i utrzymuje się w powietrzu nawet 30 minut, a także nieco bardziej budżetowy Fimi X8 SE od Xiaomi (2600 złotych).

Dobry dron dla dzieci - ranking dronów

Jeśli dziecko ma już kilkanaście lat i jakieś doświadczenie z dronami, nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić mu sprzęt z rankingu najlepszych dronów, od którego zaczęliśmy ten wpis. Jeśli jednak mamy do czynienia z małym dzieckiem czy początkującym nastolatkiem, lepszą opcją będzie dobry dron dla dzieci, który nawet, jeśli dość szybko ulegnie zniszczeniu, to nie będzie ogromną stratą.

Naszym zdaniem najlepsze drony dla dzieci to:

UGO Zephir 2.0 - 100 złotych





UGO Zephir 2.0

Czas lotu: 10 minut

Zasięg: 50 metrów

Kamera: Nie.

HUBSAN Nano Q4 - 140 złotych





Hubsan X4 H107L

Czas lotu: 6-7 minut

Zasięg: 50 metrów

Kamera: 720p.

Hubsan X4 H107L - 160 złotych





Hubsan X4 H107L

Czas lotu: 7 minut

Zasięg: 1000 metrów

Kamera: Nie.

SYMA X15W - 240 złotych





SYMA X15W

Czas lotu: 7 minut

Zasięg: 50 metrów

Kamera: 720p.



Część z powyższych dronów jest wyposażona w kamery, ale tak naprawdę ich głównym zadaniem powinno być nie nagrywanie, a samo opanowanie sterowania dronem, utrzymywana pożądanej wysokości, pozostawania w zasięgu i tak dalej. Ciężko wśród dronów dla dzieci stworzyć ranking dronów z prawdziwego zdarzenia, ponieważ są to bardziej zabawki niż poważny sprzęt.

Ranking dronów - podsumowanie

Jeśli interesują cię drony ranking może okazać się pomocny, ale nie da on nigdy pełnego obrazu sprzętu. O ile jest taka możliwość, warto chociaż przez kilkanaście minut przetestować interesujący nas model na żywo, a jeśli celujemy w najlepsze drony z kamerą 4K, pooglądać próbki nagrań. Co więcej, to, jaki będzie najlepszy dron dla nas, zależy od indywidualnych czynników. Powinniśmy więc od razu ustalić, jakie parametry nas interesują, m.in. w zakresie zasięgu i rozmiaru, aby potem nie było problemu.

W przypadku, kiedy rozważamy np. tanie drony na początek, ponieważ jeszcze nie mieliśmy okazji bawić się tymi urządzeniami, tym bardziej warto wcześniej pożyczyć od kogoś dowolnego drona i sprawdzić, czy latanie dronem jest w ogóle dla nas i czy nie znudzi nam się to po krótkim czasie. Są fani dronów, którzy wylatali już setki godzin i wciąż nie są znudzeni, ale niektórych drony po prostu nie porwą i zapał okaże się słomiany. Warto to przetestować przed wydaniem kilku tysięcy złotych.