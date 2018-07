Dysk LaCie DJI Copilot - transfer danych bez komputera

Dysk zewnętrzny LaCie DJI Copilot to pierwsze tego typu rozwiązanie w portfolio marki, które umożliwia błyskawiczną transmisję danych bez konieczności łączenia go z komputerem. Wystarczy podłączyć do niego drona, kartę SD, aparat lub telefon, a dzięki aplikacji BOSS można odtworzyć i organizować wszystkie zapisane pliki.

Zdjęcie LaCie DJI Copilot /materiały prasowe

LaCie DJI Copilot ma być odpowiedzią na potrzeby twórców pracujących przede wszystkim w terenie, gdzie najważniejsza jest funkcjonalność i ograniczenie ilości ciężkiego sprzętu. Dysk zapewnia transmisję danych bezpośrednio na dysk z karty SD, aparatu lub smartfonu. To oznacza, że nie ma potrzeby podłączenia komputera, żeby dokonać kopii zapasowej.

Aby przejrzeć zdjęcia lub wideo wystarczy wykorzystać swój telefon lub tablet, a dzięki aplikacji BOSS (Backup On Set Solution) możliwe jest zarządzanie, odtwarzanie i organizowanie wszystkich plików z poziomu urządzenia mobilnego po podłączeniu go do dysku. Co więcej, o postępie transmisji danych z aparatu na dysk informuje wbudowany wyświetlacz, który wskazuje także poziom naładowania baterii oraz dostępną przestrzeń dyskową. Co ważne może on pełnić także funkcję powerbanku dla podłączonych urządzeń mobilnych. Najnowsze rozwiązanie w portfolio LaCie charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją odporną na zachlapania, kurz i upadki.

Dysk jest dostępny w pojemności 2 TB, co pozwoli użytkownikom na łatwe przechowywanie do 65 godzin nagrań wideo 4K 30fps i ponad 20 tysięcy zdjęć w formacie RAW. LaCie DJI Copilot jest również objęty 3 letnim planem Rescue Data Recovery Services, usługi odzyskiwania danych dającej dostęp do międzynarodowego zespołu najlepszych ekspertów w zakresie odzyskiwania danych.

Zdjęcie LaCie DJI Copilot / materiały prasowe

Dodatkowo podczas rejestracji LaCie DJI Copilot można otrzymać miesięczny abonament Adobe Creative Cloud All Apps, dający dostęp do wszystkich aplikacji firmy Adobe na komputery i urządzenia przenośne.

Dysk LaCie DJI Copilot jest dostępny na polskim rynku w cenie 1749 zł.