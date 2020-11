Drony pomagają w badaniu wulkanów

​Na Ziemi jest ok. 300 aktywnych wulkanów. Ich monitorowanie nie jest łatwe, choć wydaje się być kluczowe ze względu na konieczność wysyłania wczesnych ostrzeżeń przed erupcją. Teraz naukowcy zamierzają wykorzystać drony do pomiaru emisji gazów wulkanicznych. System jest testowany na jednym z aktywnych wulkanów Papui-Nowej Gwinei.

Zdjęcie Drony mogą być pomocne w monitorowaniu aktywności wulkanów /123RF/PICSEL

Drony mogą pomóc lokalnym społecznościom w monitorowaniu pobliskich wulkanów i prognozowaniu przyszłych erupcji. Wykonywane przez nie pomiary mogłyby również powiedzieć nam więcej o najbardziej niedostępnych, wysoce aktywnych wulkanach na naszej planecie oraz o tym, jak wulkany przyczyniają się do globalnego cyklu węgla.

Wulkan Manam znajduje się na wyspie o szerokości zaledwie 10 km, która leży u północno-wschodniego wybrzeża Papui-Nowej Gwinei. Na wyspie mieszka ok. 9000 osób, a Manam Motu (jak nazywa się go lokalnie) jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów w regionie. W 2004 r. erupcja zmusiła całą wyspę do ewakuacji na ląd, niszcząc uprawy i gospodarstwa.



Naukowcy mają kilka sposobów przewidywania momentów erupcji wulkanów. Mogą monitorować aktywność trzęsień ziemi na danym obszarze - wstrząsy prawie zawsze poprzedzają erupcję - a także zwracać uwagę na wybrzuszenia w ścianach wulkanu, które świadczą o gromadzącej się magmie.



Satelity również mogą wykrywać i mierzyć emisje gazów wulkanicznych, takich jak dwutlenek siarki (SO 2 ). Zmiany w emisji tych gazów mogą sygnalizować większą aktywność w danym wulkanie.



Chociaż wulkany emitują tylko ułamek emisji dwutlenku węgla (CO 2 ) produkowanego przez ludzi, naukowcy nadal nie są w stanie dokładnie oszacować jaki jest ich wpływ na zmiany klimatu.



Zdjęcie Wulkan Manam / materiały prasowe