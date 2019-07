Throwflame TF-10 Wasp to funkcjonalny miotacz ognia, który może być dodany do komercyjnych dronów. Akcesorium może strzelać ogniem przez ponad minutę.

Zdjęcie Throwflame TF-19 Wasp to miotacz ognia dla dronów /123RF/PICSEL

Miotacz ognia zainstalowany na dronie jest w stanie trafić w cel z odległości około 7,5 metra. Akcesorium wytwarza strumień ognia, który może lecieć z dyszy w sposób nieprzerwany przez około 100 sekund. Warto pamiętać, iż cała konstrukcja 1499 dolarów, a żeby z niej skorzystać, trzeba posiadać własnego drona. Producent do lotów wykorzystuje model DJI S1000 z kontrolerem lotu A2 - tego typu zestaw razem z baterią dodaje prawie 10 tysięcy złotych do pierwotnych wydatków.

Zdjęcie Throwflame TF-19 Wasp / materiały prasowe

Do czego może zostać wykorzystany taki sprzęt? Producent twierdzi, iż do usuwania gniazd os lub do kontrolowanych oparzeń trawy.