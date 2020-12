Dron łączący najlepsze cechy helikoptera i samolotu

Dron firmy Dartz Motorz wprowadza na rynek zupełnie nowe rozwiązania z zakresu designu. Projekt drona to hybryda pomiędzy najlepszymi cechami helikoptera i samolotu.

Zdjęcie Dron Dartz Motorz /materiały prasowe

Firma Dartz Motorz zaprojektowała swojego drona, który łączy w sobie najlepsze cechy helikoptera i samolotu. Same zdjęcia, które zostały udostępnione przez firmę w sieci wskazują na to, iż cała konstrukcja jest bardzo duża - nic bardziej mylnego. W rzeczywistości dron jest tej samej wielkości co przeciętny człowiek i zmieści się na dachu większego samochodu. Projekt Dartz Prombdrone Black Bee został opracowany przy współpracy z firmą Fixar, zajmującą się dronami. Cała konstrukcja usuwa wady związane z modelami wykorzystującymi odchylany wirnik.

Zdjęcie Dron Dartz Motorz / materiały prasowe

Reklama

Celem Dartz Motorz i Fixar jest zmiana postrzegania dronów, jako prostych zabawek i aktywów przemysłowych - w tym przypadku przedsiębiorstwo chce stworzyć swoisty, luksusowy dodatek dla bardziej zamożnych klientów.

Konstrukcja drona Black Bee może startować i lądować jak helikopter, a dzięki unoszeniu skrzydeł posiada duży zasięg lotu. Projektanci twierdzą, że przejście z trybu helikoptera do trybu samolotu przebiega bezproblemowo, umożliwiając osiągnięcie dużych prędkości tuż po starcie. Black Bee został zaprojektowany przez słynnego projektanta samochodów Alexandra Isaeva, który odpowiada między innymi za wygląd Mercedesów serii G.

Zdjęcie Dron Black Bee na samochodzie / materiały prasowe

Nie wiadomo, jak cała konstrukcja Dartz Motorz przyjmie się na rynku. Rynek dronów osobistych faktycznie rośnie z roku na rok, jednak dodawanie tego typu sprzętu do samochodów nie wygląda na cos, co miałoby stać się codziennością.

Zdjęcie Dron Dartz Motorz / materiały prasowe

Drony typu Black Bee będą jednak wciąż rozwijane, aby zapewnić użytkownikom nie tylko użyteczność, ale również dostęp do designu z najwyższej półki.

----------------------



Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - Kliknij!

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!