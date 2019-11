DJI zaprezentowało drona Mavic Mini. Urządzenie wyróżnia się bardzo małym rozmiarem oraz niską wagą. Co potrafi ten sprzęt?

Zdjęcie DJI Mavic Mini /materiały prasowe

DJI Mavic Mini posiada wymiary 140 na 82 na 57 mm (po złożeniu) i waży 249 gramów. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby trafić do amatorów chcących skorzystać z drona jako narzędzia do fotografii czy też kręcenia materiałów wideo.

Reklama

Sprzęt został wyposażony w technologię geofencing, która zapobiega przelatywaniu nad obszarami zabronionymi. Mavic Mini jest w stanie latać do 30 minut na jednym ładowaniu, a dedykowany pilot pozwala na podejrzenie obrazu w rozdzielczości HD z zasięgiem do 4 kilometrów od użytkownika. DJI Mavic Mini korzysta z kamery o rozdzielczości 12 Mpix i jest w stanie kręcić wideo w rozdzielczości do 2,7K.

Cena urządzenia została ustalona na 399 euro w Europie. W przeliczeniu na złotówki to około 1700 złotych.





Wideo DJI Mavic Mini