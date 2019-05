Wizja z filmów fantastyczno-naukowych staje się rzeczywistością - DHL wraz z firmą Ehang wystartowały z opcją dostawy paczek przy pomocy dronów.

Zdjęcie Dron Ehang Falcon /materiały prasowe

Głównym celem współpracy jest efektywniejsza dostawa przesyłek w chińskich obszarach miejskich. Ale oprócz planów i oficjalnego ogłoszenia partnerzy poszli o krok dalej. W maju odbył się lot inauguracyjny regularnej trasy, dzięki czemu DHL Express stał się pierwszą międzynarodową firmą ekspresową, która rozpoczęła świadczenie tego typu usług w Chinach.

Trasa, która została dostosowana specjalnie do potrzeb klienta, objęła odległość około ośmiu kilometrów. Wykorzystano najbardziej zaawansowany bezzałogowy pojazd powietrzny (UAV) z nowo wprowadzonej przez firmę Ehang linii Falcon. Charakteryzuje się on najwyższym poziomem inteligencji, automatyzacji, bezpieczeństwa i niezawodności. Nowe rozwiązanie przede wszystkim omija trudne warunki drogowe i zatory komunikacyjne typowe dla obszarów miejskich. Dzięki temu czas dostawy może zostać skrócony z 40 do zaledwie 8 minut. Co ważne, jak wynika z analiz, dostawa dronem jest efektywna kosztowo - obniża koszt dostawy nawet do 80 procent, przy mniejszym zużyciu energii i emisji dwutlenku węgla w porównaniu z transportem drogowym.

Dron Ehang Falcon, z ośmioma śmigłami na czterech ramionach, jest wyposażony w wiele systemów zapewniających pełne wsparcie oraz inteligentne i bezpieczne moduły sterowania lotem. W zakres jego funkcji wchodzą między innymi pionowy start i lądowanie, dokładny lokalizator GPS, inteligentne planowanie trasy lotu, w pełni zautomatyzowane połączenie sieciowe i planowanie w czasie rzeczywistym. Drony mogą przewozić jednorazowo do 5 kg ładunku i zostały przystosowane do w pełni autonomicznego załadunku i rozładunku.

W oparciu o pierwsze doświadczenie w zakresie dostawy za pomocą dronów, DHL Express będzie tworzył nowe trasy, które zostaną opracowane z myślą o klientach potrzebujących dostosowanych do ich potrzeb usług i rozwiązań logistycznych. Firma będzie również ściśle współpracować z Ehang w celu stworzenia w niedalekiej przyszłości drugiej generacji dronów, które jeszcze bardziej zwiększą przepustowość i zasięg dostaw ekspresowych.