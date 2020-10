Chińczycy prezentują nowe drony transportowe

Chińskie wojsko wprowadza do służby nowy rodzaj dronów, który będzie odpowiedzialny za dostarczanie pożywienia żołnierzom. Jedna konstrukcja ma zastąpić 12 osób.

Zdjęcie Chiny wprowadzają nowe drony do swojego wjoska (zdjęcie ilustracyjne) /123RF/PICSEL

Chińska armia wykorzystuje nowe drony transportowe, które będą odpowiedzialne za dostarczanie prowiantu do konkretnych regionów - w tym przypadku będzie to Tybetański Region Autonomiczny. Przed dronami tego typu zadania wykorzystywali żołnierze, którzy musieli pokonać dużo kilometrów w trudnym terenie - nie zawsze idealnie nadającym się do podróżowania. Całość zostanie więc zastąpiona przez maszyny.

Na sam początek do służby w Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej zostanie wprowadzonych 10 bezzałogowych dronów, które będą przemieszczały się w okolicach Tybetu i dostarczały odpowiednie paczki. Wszystkie konstrukcje korzystają z pozycjonowania satelitarnego i są w stanie automatycznie wznosić się oraz lądować. Konstrukcja każdego drona jest w stanie przenieść do 25 kilogramów ładunku przy zasięgu na poziomie 20 kilometrów.

Obecnie nie wiadomo, jak dokładnie nowe drony Chińczyków poradzą sobie w rzeczywistości. Tybetańskie warunki sprawiają, iż powietrze w tym regionie jest bardzo wilgotne, a same drony będą musiały także poradzić sobie z konkretną wysokością.

Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej szczegółów.