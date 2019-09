Austrian Airlines znalazło sposób na to, aby wykorzystać drony przy samolotach w pozytywny sposób.

Austrian Airlines stworzyło autonomicznego drona, który pomaga firmie przeprowadzać serwisowanie samolotów. Dzięki wprowadzeniu odpowiednich danych oraz oblotowi nad konstrukcją, dron linii lotniczych może wskazać uszkodzenia, ubytki w farbie oraz miejsca, którymi warto się zainteresować. Test z wykorzystaniem opisywanej technologii potrwa do końca bieżącego roku - obecnie skraca on czas serwisowania samolotu z między 4 a 10 godzin do zaledwie 2 godzin. Całość ma przełożyć się na zmniejszenie obciążenia techników, którzy będą mogli zająć się innymi, poważnymi pracami.

Austrian Airlines zaznacza, iż dane zebrane z drona za każdym razem są przeglądane oraz oceniane przez certyfikowanych profesjonalistów.

Parę lat temu z podobnym systemem serwisowania eksperymentował także między innymi easyJet.