Firma Sodium Cycles powraca na targi CES gdzie tym razem prezentuje wyjątkowy mini motocykl elektryczny w całości zaprojektowany i wykonany ręcznie.

Zdjęcie Sodium Cycles Xubaka /materiały prasowe

Sodium Cycles Xubaka to niewielki motocykl elektryczny. Jego wyznacznikiem ma być unikalny układ napędowy tylnego koła z wirnikiem piasty, który umożliwia pasywną regenerację. Takie rozwiązanie nie tylko wpłynie na zasięg pojazdu, ale także zwolni miejsce w środku ramy, dzięki czemu będzie można zamontować tam większy akumulator. Firma stawia na specjalne baterie sodowo-jonowe, które są obecnie opracowywane w instytucie naukowym we francuskim mieście Tiamat. Do czasu ich oficjalnej premiery, pierwsze jednostki Xubaka będą wyposażone w dostosowaną do potrzeb wersję litowo-jonową.

Reklama

Francuskie przedsiębiorstwo Sodium Cycles już od pewnego czasu pracuje nad niewielkim motocyklem, opartym na silniku elektrycznym. To co wyróżnia niewielką firmę od wielkich koncernów, to podejście do swojego dzieła. Xubaka ma być pojazdem skoncentrowanym na człowieku - oznacza to, że nieważne czy zamówimy motocykl na stronie internetowej, czy w salonie stacjonarnym - Sodium Cycles będzie osobiście uczestniczyło w doborze koloru czy niestandardowego wyposażenia. Klienci zainteresowani projektem, od samego początku będą mogli wpływać na wygląd oraz podzespoły motocykla.

Zdjęcie Sodium Cycles Xubaka / materiały prasowe

Brzmi świetnie? To co powiecie na fakt, że każdy z elektrycznych pojazdów ma być w całości zaprojektowany i wykonany ręcznie, przez francuskie firmy zlokalizowane w południowo-zachodniej Francji?

Xubaka pojawi się w Europie w styczniu 2021 roku i będzie dostępny za 5900 euro. Sodium Cycles planuje wprowadzić motocykl także na rynek amerykański.