Sony Airpeak – nowy dron do aparatów Alpha

Sony zaprezentowało swojego drona Airpeak, który jest przeznaczony do aparatów z serii Alpha. Konstrukcja ma stanowić kluczowa opcję dla fotografów zainteresowanych tworzeniem multimediów z powietrza.

Zdjęcie Sony wchodzi na rynek dronów /materiały prasowe

Airpeak to wejście Sony na rynek dronów - będzie on skierowany w szczególności do fotografów oraz kamerzystów poszukujących wysokiej klasy sprzętu przeznaczonego do zdjęć lotniczych. Sony nie podało zbyt wielu szczegółów na temat swojego nowego drona, jednak firma pokazała sprzęt na kilku zdjęciach oraz filmach.

Sony wyjaśniło, iż wprowadza markę Airpeak mając na celu rozwój technologii dronów przy jednoczesnym zachowaniu jak największej wartości. Drony Airpeak mają być najmniejszą klasą statków powietrznych zdolnych do zamontowania na nich aparatów z serii Alpha.

Obecnie nie wiadomo także, ile dokładnie trzeba będzie zapłacić za ten sprzęt oraz w których regionach świata będzie on dostępny. Te informacje poznamy zapewne dopiero na przestrzeni nadchodzących tygodni.

Nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko cierpliwie czekać.