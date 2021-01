Intel ogłasza nowe procesory na 2021 rok

Podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas, Intel ogłosił cztery nowe rodziny procesorów. Wśród nich znalazły się chipsety zarówno dla komputerów stacjonarnych jak i laptopów.

Zdjęcie Intel z nowościami na targach CES /materiały prasowe

Popularny producent procesorów postanowił podkreślić swoją pozycje w dziedzinie technologii, a tym samym utrzeć nosa konkurencyjnej firmie AMD. Podczas CES 2021 Intel ogłosił nowe procesory, przygotowane specjalnie pod kątem platform komputerowych dla biznesu, edukacji, urządzeń przenośnych i gier - wszystkie oparte na nowoczesnych procesach technologicznych.

Procesory dla urządzeń biznesowych

Nowe układy Intel Core vPro 11. generacji zostały oparte na dobrze znanej technologii 10-nm SuperFin. Poza obsługą szybkich pamięci RAM, wydajnej grafiki Intel Iris Xe oraz ekspresowej łączności bezprzewodowej za sprawą zintegrowanej sieci Wi-Fi 6 / 6E (Gig +), procesory zapewniająca także kompleksowe zabezpieczenia istotne w przypadku urządzeń biznesowych. Wszystko za sprawa technologii Hardware Shield, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania zagrożeń i powstrzymywania szkodliwego oprogramowania. Nowoczesna architektura, a także wsparcie dla technologii vPro ma skutkować wzrostem wydajności nowych procesorów nawet o 50% w przypadku zastosowań biurowych.

Zdjęcie Intel z nowościami na targach CES / materiały prasowe

Procesory Intel Pentium Silver oraz Intel Celeron Silver

Aby sprostać rosnącym potrzebom uczniów oraz studentów, firma Intel zaprezentowała dwa nowe procesory z serii N. Układy Pentium Silver oraz Intel Celeron Silver łączą w sobie wydajność i elastyczność w przypadku wykorzystywania mediów oraz programów edukacyjnych. Procesory są zaprojektowane w technologii 10 nm, zapewniająca do 35% lepszą ogólną wydajność aplikacji i nawet do 78% lepszą wydajność grafiki.

Procesory dla gamingowych laptopów

Najciekawiej prezentuje się jednak nowa linia 11. generacji mobilnych procesorów Intel Core, oznaczona literką "H". Układy oparte na architekturze Tiger Lake będą skierowane specjalnie dla gamingowych laptopów oraz mobilnych stacji roboczych i mają gwarantować idealny kompromis pomiędzy wydajnością a rozmiarami.

Nowe procesory z serii H będą współpracować z chipsetem H35, a ich flagowym układem ma być 4-rdzeniowy Core i7 osiągający taktowanie na poziomie nawet 5 GHz. Ponadto Intel ogłosił także nowy standard PCIe 4.0, co wpłynie w znaczący sposób na opóźnienia kart graficznych.

Zdjęcie Intel z nowościami na targach CES / materiały prasowe

Co ciekawe firma już zapowiedziała ośmiordzeniowy chip oferujący funkcje, zarezerwowane do tej pory jedynie w wysokiej klasy systemach stacjonarnych - w tym taktowanie do 5 GHz, architekturę Gen 4 PCIE x20 oraz sieć Intel Killer Wi-fi 6E (Gig +).

Najnowsza linia procesorów 11. generacji trafi do pierwszych urządzeń w najbliższych miesiącach. Wiadomo, że obsłużą go urządzenia takich marek jak Acer, ASUS, MSI i Vaio. Układ ośmiordzeniowy ma zadebiutować w pierwszym kwartale tego roku.