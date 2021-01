CES 2021: BMW zapowiada nową generację systemu BMW iDrive

Na targach CES Digital 2021 BMW iDrive świętuje 20 lecie istnienia. Z tej okazji marka zapowiedziała przyszłą generację systemu wskazań i obsługi, która wprowadza interakcję między kierowcą a pojazdem w nową cyfrową i inteligentną erę.

Zdjęcie BMW iDrive /materiały prasowe

Dzięki konsekwentnej zmianie paradygmatu przed 20 laty, BMW wygrało bitwę z zalewającymi sektor motoryzacyjny przyciskami. W systemie BMW iDrive, zaprezentowanym po raz pierwszy w 2001 roku w nowym wówczas BMW serii 7, nie tylko zrezygnowano ze starych nawyków, ale także ze stale rosnącej liczby przełączników, przycisków i urządzeń sterujących w kokpicie. W ich miejsce na deskę rozdzielczą trafił kolorowy wyświetlacz, tzw. monitor pokładowy, a na konsolę środkową przycisk obrotowy zwany kontrolerem iDrive. Wielofunkcyjny system oferował możliwość sterowania ustawieniami pojazdu, mediów, nawigacji i komunikacji przy użyciu jednego elementu obsługi. Dodatkowo BMW serii 7 jako pierwsze dysponowało sterowaniem głosowym, które za pomocą komend głosowych pozwalało sterować wybranymi funkcjami.

Dzięki kontrolerowi iDrive oraz sterowaniu głosowemu wyraźnie zwiększył się komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania samochodu. Wcześniej trzeba było znaleźć w kokpicie i nacisnąć osobny przycisk dla każdej funkcji. Dzięki iDrive wystarczyło sięgnąć po ergonomiczny kontroler umieszczony na konsoli środkowej. Poszczególnymi funkcjami można było sterować, przekręcając, wciskając lub przesuwając kontroler. Kierowca mógł szybko i niezawodnie odczytać wskazania na monitorze pokładowym, który został umieszczony centralnie na desce rozdzielczej na wysokości wzroku. Kierowca tylko na chwilę musiał oderwać wzrok od drogi, aby uzyskać informacje. W ciągu kilku lat innowacyjna koncepcja stała się branżowym standardem. Wielu innych producentów samochodów przejęło kombinację wyświetlacza i kontrolera, ponieważ tylko w ten sposób mogli oni opanować rosnącą liczbę funkcji w swoich pojazdach.

Zdjęcie BMW iDrive / materiały prasowe

Nieustający rozwój

Od momentu pojawienia się iDrive BMW zawsze było pionierem na polu innowacyjnej obsługi pojazdu. Nieustający rozwój pozwala na ciągłe powiększanie przewagi. Doprowadziło to do wprowadzenia przycisków ulubionych funkcji do zapisywania indywidualnie wybranych czynności roboczych. W przyciskach tych po raz pierwszy wykorzystano powierzchnie pojemnościowe, które aktywowały podgląd na monitorze pokładowym. Nie zabrakło również przycisków bezpośredniego wybierania umożliwiających bezpośredni dostęp do najczęściej używanych obszarów funkcjonalnych menu oraz kontrolera dotykowego, który umożliwiał wpisywanie znaków. W 2015 r. w BMW serii 7 ponownie zadebiutował monitor pokładowy z funkcją dotykową.

Nowa generacja

Wraz z następną generacją systemu BMW iDrive powiązanie między samochodem BMW a kierowcą zostanie wyniesione na wyższy poziom. Nieuchronna jest kolejna zmiana paradygmatu, ponieważ liczba funkcji dostępnych w samochodach i ich złożoność stale rosną. Do pojazdów wprowadzono cyfrową inteligencję. Dzięki zoptymalizowanym czujnikom mogą one rozpoznawać i analizować swoje otoczenie. W coraz większym stopniu pozwala to na automatyzację pewnych obszarów jazdy oraz parkowania. Ponadto osadzone w wirtualnej chmurze usługi wykorzystują coraz większe zasoby danych dostępnych w czasie rzeczywistym.

Wideo youtube

W wielu sytuacjach samochód dysponuje większą dawką informacji niż kierowca. Może na przykład odbierać i wyświetlać ostrzeżenia przed zagrożeniami z floty pojazdów BMW i przewidywać dostępność miejsc parkingowych w miejscu przeznaczenia. Sytuacja nadal będzie się rozwijać w tym kierunku, stawiając system wyświetlania i obsługi przed nowymi wyzwaniami - zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. Nowa generacja BMW iDrive została zaprojektowana tak, aby wykorzystać potencjał inteligentnej komunikacji pojazdu w sposób bardziej wszechstronny niż kiedykolwiek wcześniej, aby zapewnić jeszcze więcej bezpieczeństwa i komfortu.