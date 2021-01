CES 2021: ASUS ROG zaprezentował nowości gamingowe

W trakcie prezentacji na tegorocznych targach CES, firma ASUS Republic of Gamers zaprezentowała swoje nowe urządzenia. Wśród nich znalazły się m.in. nowe laptopy dla graczy.

Strix SCAR 15 i Strix SCAR 17

Flagowy model producenta - SCAR 17, oferuje topowe innowacje, przystosowane specjalnie pod kątem wymagające gracza. Laptop wyposażono w najszybszy na świecie ekran dostępny w tego rodzaju urządzeniach. Dysponuje on częstotliwością odświeżania na poziomie 360 Hz i czasem reakcji 3 ms.

Laptop jest napędzany nową wydajną kartą graficzną GeForce RTX z serii 30 oraz procesorem mobilnym Ryzen z serii 5000. Ponadto zintegrowano radykalnie zmodyfikowane wentylatory i inne ulepszenia w zakresie chłodzenia, dzięki którym można maksymalnie wykorzystać potencjał komponentów systemu.

W obu laptopach Strix SCAR 15 i 17 zintegrowano (po raz pierwszy w serii Strix) klawiaturę optyczno-mechaniczną, która zapewnia zarówno wysoką responsywność, jak i wytrzymałość. Dzięki większemu stosunkowi wielkości ekranu do obudowy użytkownik jest bliżej akcji, a bardziej kompaktowa konstrukcja i bateria o większej pojemności wraz z możliwością ładowania przez złącze Type-C maksymalizują mobilność. Cztery głośniki są napędzane technologią Dolby Atmos dla zapewnienia bardziej immersyjnych wrażeń dźwiękowych.

Zephyrus Duo 15 SE

Jest to specjalna wersja uznanego już laptopa gamingowego wyposażonego w dwa ekrany. Zephyrus Duo 15 SE oferuje połączenie ulepszonego 15,6-calowego ekranu z pozytywnie ocenianym rozwiązaniem ROG ScreenPad Plus, które umożliwia sterowanie dotykowe za pośrednictwem dodatkowego ekranu o przekątnej 14,1″. Dodatkowy ekran zwiększa funkcjonalność do wszelkich zastosowań: od rozgrywki i strumieniowania, aż po tworzenie treści i pracę wielozadaniową.

W maksymalnej konfiguracji nowy Zephyrus Duo 15 SE jest wyposażony w następnej generacji procesor AMD Ryzen 9 5900HX oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080. Zastosowany w nim nowatorski układ chłodzenia AAS Plus dysponuje przeprojektowanymi wentylatorami, co pomaga w rozpraszaniu ciepła wydzielanego przez procesory o łącznej mocy do 165 W. Matryca 120 Hz klasy premium o rozdzielczości 4K oferuje wysokiej jakości efekty wizualne.

Alternatywny wariant z panelem 300 Hz zapewnia odświeżanie dające przewagę w tytułach esportowych. Macierz RAID udostępnia natomiast prawie dwa razy większą przepustowość dzięki podłączeniu dwóch dysków SSD bezpośrednio do procesora.

ROG Flow X13

To pierwszy konwertowalny laptop gamingowy marki ROG. Oferuje on wydajne komponenty w ultrasmukłej obudowie 13-calowej, a w maksymalnej konfiguracji jest wyposażony w ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 9 5980HS oraz niezależną kartę graficzną GeForce GTX 1650.

Zawias obracany pod kątem 360° maksymalizuje komfort oglądania i obsługi ekranu dotykowego, umożliwiając szybkie przestawienie laptopa we właściwe położenie do rozgrywki, rysowania lub prowadzenia prezentacji.

Dostępne są dwa warianty ekranów o proporcjach 16:10 - wersja z częstotliwością odświeżania 120 Hz lub wariant z matrycą o rozdzielczości Ultra HD 4K i większą ilością detali.