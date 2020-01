Zephyrus G14 - najwydajniejszy na świecie 14-calowy laptop gamingowy

ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowała nowy laptop gamingowy Zephyrus G14, który oferuje niespotykaną dotąd w notebookach 14-calowych moc obliczeniową.

Zdjęcie Zephyrus G14 /materiały prasowe

Pomimo zastosowania obudowy o grubości mniejszej niż 20 mm Zephyrus G14 dysponuje dopasowanym układem chłodzenia, idealnie wykorzystującym potencjał zainstalowanego w nim nowego mobilnego procesora AMD® Ryzen serii 4000 zbudowanego w przełomowej architekturze "Zen 2" w połączeniu z wiodącym w branży procesem technologicznym 7 nm oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 2060 (w maksymalnej wersji). Użytkownicy mogą zoptymalizować laptopa pod kątem rozgrywki lub kreatywnej pracy, wybierając pomiędzy wersją z ekranem o wysokiej częstotliwości odświeżania a wersją z ekranem o wysokiej rozdzielczości, przy czym obie wersje mogą pochwalić się walidacją wierności odwzorowania kolorów PANTONE i technologią adaptive sync.

Reklama

Ponad 10 godzin czasu pracy baterii oraz możliwość ładowania przy pomocy kompatybilnych powerbanków przez gniazdo Type-C sprawiają, że G14 jest mobilny.



Dzięki zastosowaniu znacznie mniejszej konstrukcji, notebook G14 bez problemu zmieści się do konwencjonalnych toreb i plecaków na laptopy. Urządzenie mierzy tylko 17,9 mm i waży jedynie 1,6 kg - bez matrycy LED.Dla zapewnienia lekkiej i stabilnej obudowy laptopa użyto wzmocnień o kształcie plastra miodu zlokalizowanych pod oparciem na nadgarstki, które umacniają konstrukcję przy minimalnej ilości dodatkowych materiałów.



Zephyrus G14 w maksymalnej wersji będzie dostępny z kartą graficzną GeForce RTX 2060 wspomaganą technologią ROG Boost dla uzyskania nawet 1298 MHz przy 65 W. Niezależny układ graficzny jest oparty na najnowszej architekturze NVIDIA Turing, która łączy w sobie rdzenie do programowalnego cieniowania oraz rdzenie do ray tracingu w czasie rzeczywistym i przetwarzania sztucznej inteligencji.



14 oferuje wybór pomiędzy dwoma panelami klasy premium dopasowanymi do różnych potrzeb. Użytkownicy mogą wybrać szybszy wyświetlacz Full HD z częstotliwością odświeżania do 120 Hz lub zdecydować się na ekran o wyższej rozdzielczości WQHD.Mniejsze ekrany laptopowe z reguły nie są dostępne z wyższą częstotliwością odświeżania, ale firma ROG w bliskiej współpracy z dostawcami matryc stworzyła nowe ekrany 14-calowe, które spełniają aktualne wymogi. Panel 120 Hz oferuje dwa razy wyższą szybkość odświeżania niż typowe ekrany laptopowe - dla bardziej płynnej i intensywnej akcji rozgrywki.



Zdjęcie Zephyrus G14 / materiały prasowe

Jest to pierwszy laptop marki ROG wyposażony w zawias ErgoLift, który unosi klawiaturę dla zapewnienia bardziej komfortowego kąta użytkowania. Kiedy pokrywa laptopa jest otwarta, dolna część ekranu unosi tył całego komputera, udostępniając otworom wentylacyjnym w podstawie więcej miejsca do cyrkulacji powietrza.



Zastosowana w laptopie Zephyrus G14 technologia Dolby Atmos zwiększa przestrzenną immersję użytkownika za pośrednictwem wirtualnego dźwięku przestrzennego - zarówno podczas korzystania ze słuchawek, jak i głośników.



Dokładna cena i data premiery nie została podana