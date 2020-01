Samsung Q950TS to telewizor nowej generacji koreańskiej marki. Wyróżnia się on bezramkową konstrukcją. Całość robi duże wrażenie. Mieliśmy szansą zobaczyć go na targach CES w Las Vegas.

Zdjęcie Samsung Q950TS - na żywo robi ogromne wrażenie /INTERIA.PL

Wspomniana konstrukcja została nazwana przez Samsunga mianem Infinity-Screen. Tak naprawdę jest to wciąż ramka, która jednak obecnie mierzy zaledwie 2mm grubości. Wszystko to tworzy naprawdę udany efekt, zwłaszcza w przypadku oglądania filmów lub przeglądania zdjęć.

Podobnie jak inne modele QLED 8K również model Q950TS do pracy wykorzystuje procesor Quantum 8K. Chipset ten posiada własny, niepowtarzalny algorytm do skalowania obrazu, oparty na sztucznej inteligencji. Ta korzysta z uczenia maszynowego do analizy i identyfikacji obrazu.

Nowy model nie wnosi też wielu zmian w zakresie zawartości. Wykorzystuje on zaktualizowaną wersję systemu Samsung Smart TV, który obecnie obsługuje dodatkowo popularną aplikację Samsung Health. Pozwala ona śledzić naszą aktywność, odżywianie, poziom stresu i komfort snu. Na bazie zebranych informacji pozwala podawać odpowiednie spostrzeżenia. W telewizorze znajdziemy także obsługę AirPlay 2, Google Assistant, Amazon Alexa i oczywiście Bixby. Wszystkie funkcje są teraz "podane" w łatwiejszej formie za sprawą przeprojektowanego przewodnika obsługi.

Zdjęcie Samsung Q950TS / INTERIA.PL

Duża nowość niesie natomiast za sobą samo nagłośnienie wykorzystane w modelu Q950TS. Nowy flagowiec Samsunga został wyposażony w wirtualny 5.1-kanałowy system głośników przestrzennych. Te korzystają z innowacyjnej technologii Object Tracking Sound+, która na bieżącą wykrywa wszelki ruch obiektów na ekranie by odpowiednio dostosować efekty akustyczne. Urządzenie korzysta także ze znanej już technologii Active Voice Amplifier (AVA), Q950, która poprawia jakość głosu, reagując na dźwięki otoczenia.

W momencie pisania tekstu, nie były znane jeszcze ceny telewizora. Biorąc jednak pod uwagę, że Q950TS ma być "najwyższym" telewizorem w ofercie Samsunga, można się domyślać, że podobny będzie również koszt jego zakupu.