Samsung Electronics zaprezentowała najnowszy przenośny dysk SSD - T7 Touch. Dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu sprzętowemu w postaci wbudowanego czujnika linii papilarnych urządzenie wprowadza również nowy poziom bezpieczeństwa danych.

Zdjęcie SSD T7 Touch /materiały prasowe

Zaprojektowany z myślą zarówno o profesjonalnych, jak i "zwykłych" użytkownikach T7 Touch firmy Samsung dostępny jest w trzech wersjach pojemnościowych od 500 GB do 2 TB.

Reklama

T7 Touch oferuje znacznie wyższe prędkości zapisu i odczytu w porównaniu do poprzednich modeli. Prędkość odczytu wynosi 1050 MB/s, a prędkość zapisu 1000 MB/s. To dwukrotnie szybciej niż model T5, i nawet 9,5-krotnie szybciej niż zewnętrzne dyski twarde (HDD). Co więcej, urządzenie może osiągać maksymalną prędkość, gdy jest używane z interfejsem NVMe.



Pierwszy skaner linii papilarnych wbudowany w dysk SSD Samsung gwarantuje wyższy poziom zabezpieczeń T7 Touch. Dodatkowo dysk obsługuje szyfrowanie sprzętowe AES 256-bit i można go zabezpieczyć hasłem. Urządzenie wyposażone jest również w funkcję "Motion LED", która pozwala szybko określić status dysku. Pomimo znacznego zwiększenia prędkości, dodatków sprzętowych i solidnej metalowej (aluminiowej) obudowy, dysk waży 58 gramów.



Dysk dostępny jest z czarnym lub srebrnym wykończeniem i trzech wersjach 500 GB, 1 TB i 2 TB, dzięki czemu nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Aby zapewnić, że dysk podłączymy do praktycznie każdego rodzaju urządzania, w zestawie kupujący otrzymuje kabel USB typu C do C i USB typu C do A. T7 Touch jest ponadto kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows, Mac i Android. Dysk objęty jest trzyletnią ograniczoną gwarancją. Sugerowane przez producenta ceny detaliczne wynoszą 669 PLN w przypadku dysku o pojemności 500 GB, 999 PLN w przypadku pojemności 1 TB oraz 1909 PLN w przypadku pojemności 2 TB.



T7 Touch wejdzie do sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku w ponad 30 krajach na całym świecie. W tym roku Samsung wprowadzi również klasyczną wersję dysku bez czytnika linii papilarnych pod nazwą T7. Przenośny dysk SSD T7 zostanie wprowadzony na rynek w drugim kwartale bieżącego roku.