​Samsung Ballie - robot w kształcie piłki dbający o właściciela

Jest żółty, uroczy i niezmiernie pomocny. Samsung pokazał swój najnowszy projekt robota-opiekuna, który wspomoże nas w codziennych obowiązkach.

Zdjęcie ​Samsung Ballie, prezentacja tuż przed rozpoczęciem targów CES 2020 w Las Vegas /AFP

Na ubiegłorocznych targach CES, Samsung zaprezentował robota Bot Care, który śledzi funkcje życiowe właściciela i wspomaga go w radami w trakcie problemów ze zdrowiem. Tym razem koreańska firma poszła o krok dalej i postanowiła przedstawić urządzenie, które pełni funkcję domowego pomagiera.

Ballie to niewielka, żółta kulka wyposażona w przednią kamerę, zdolna rejestrować obraz i przetwarzać go za pomocą sztucznej inteligencji. Tak wygenerowane dane może następnie wykorzystać do wykonywania szeregu, co ciekawe - niezaprogramowanych czynności.

Podczas pokazu uroczy robot podążał "krok w krok" za prezenterem na scenie, a podczas słownego przywitania się, wydał radosny dźwięk niczym R2-D2 z Gwiezdnych Wojen. Następnie został wyświetlony film ukazujący możliwości żółtej piłeczki, przybliżający jej zalety. W jego trakcie Ballie nie tylko wspomaga człowieka podczas jego codziennych czynności, ale też bawi się z psem pod nieobecność właściciela, a nawet komunikuje się z odkurzaczem w celu wysprzątania domu.

Wideo youtube

Pomimo sporego wrażenia jakie pozostawia powyższy materiał, należy pamiętać, że Ballie to wciąż jedynie koncept i nie wiadomo czy kiedykolwiek trafi do sprzedaży.