Panasonic HZ2000 - telewizor w pełni wspierający tryb Filmmaker

Panasonic poinformowała dziś o wprowadzeniu na rynek telewizora HZ2000 w wersji 65- i 55‑calowej, ze specjalnie opracowanym ekranem Master HDR OLED Professional Edition i autorskimi ulepszeniami sprzętowymi Panasonic.

Zdjęcie Panasonic HZ2000

HZ2000 to pierwszy na świecie telewizor OLED z funkcjami Dolby Vision IQ i Filmmaker Mode, obsługujący również standardy Dolby Vision, HDR10+ oraz HLG Photo, czyli nowy format obrazów nieruchomych, który przenosi fotografię do świata HDR.

Oprócz "trybu filmowca" (Filmmaker Mode) telewizor oferuje także oryginalną technologię "Intelligent Sensing" firmy Panasonic, która dynamicznie koryguje obraz z uwzględnieniem warunków oświetlenia w otoczeniu odbiornika. System ten, opracowany wspólnie z hollywoodzkimi studiami filmowymi, zapewnia odwzorowanie kolorów i obrazu zgodne z intencją twórców wyświetlanej treści.

Dolby Vision IQ rozszerza zalety systemu Dolby Vision poza HDR poprzez inteligentną optymalizację jakości obrazu niezależnie od warunków oświetlenia czy rodzaju treści, bez konieczności sięgania przez widza po pilot zdalnego sterowania.

Z myślą o szczególnie wymagających entuzjastach domowego kina, a także partnerach zajmujących się postprodukcją, firma Panasonic dodała dwa punkty kalibracji — po raz pierwszy na świecie na poziomie 0,5% i 1,3% sygnału. Pozwala to z jeszcze większą precyzją kontrolować przejścia z czerni. Użytkownicy telewizorów Panasonic będą mogli po raz pierwszy kalibrować także treść wyświetlaną w standardzie Dolby Vision.

Telewizor HZ2000 jest wyposażony w innowacyjne wbudowane głośniki typu upward-firing (kierujące dźwięk w górę), które pozwalają łatwo i wygodnie uzyskać poczucie zanurzenia w dźwięku Dolby Atmos. Cały system audio został dopracowany przez inżynierów Technics. Dzięki obsłudze asystentów głosowych telewizor HZ2000 można zintegrować z instalacją inteligentnego domu.

Więcej o Filmmaker Mode

HZ2000 będzie jednym z nielicznych telewizorów w 2020 roku obsługujących zarówno Filmmaker Mode, jak i standard Dolby Vision IQ.

Filmmaker Mode ("tryb filmowca") to opracowane przez UHD Alliance rozwiązanie umożliwiające wyświetlanie filmu w jakości filmowej, zgodnie z zamysłem twórców. Tryb ten jest uruchamiany jednym przyciskiem na pilocie zdalnego sterowania. Po włączeniu trybu Filmmaker telewizor stosuje odpowiednie ustawienia częstotliwości odświeżania, formatu obrazu, koloru i kontrastu oraz wyłącza redukcję szumów i wyostrzanie. Zwolennikami tego trybu są znani hollywoodzcy reżyserzy, w tym Christopher Nolan, Martin Scorsese, Patty Jenkins, Ryan Coogler, Paul Thomas Anderson i wielu innych.

W telewizorze HZ2000 firma Panasonic rozbudowała układ Filmmaker Mode o dodatkowe zewnętrzne czujniki, na podstawie których odbiornik inteligentnie koryguje parametry obrazu zgodnie z natężeniem światła w otoczeniu. Przy mocnym świetle w pomieszczeniu obraz w standardzie HDR może wydawać się zbyt ciemny, ale Filmmaker Mode z technologią Intelligent Sensing sprawia, że nawet w takich warunkach widzowie mają wrażenie, że oglądają telewizję w idealnie zaciemnionym pokoju. Mogą dzięki temu dostrzec wszystkie szczegóły, które powinni zobaczyć, nawet w bardzo ciemnych scenach. W celu zagwarantowania, że funkcja ta działa zgodnie z intencjami twórców inżynierowie firmy Panasonic szeroko współpracowali z dwiema hollywoodzkimi wytwórniami w celu uzyskania możliwie jak najlepszego efektu z perspektywy widza. Filmmaker Mode z Intelligent Sensing obsługuje treści w formatach HDR10+, HDR10, HLG i SDR.

Zdjęcie Panasonic HZ2000

Obsługa standardu Dolby Vision IQ w telewizorze Panasonic HZ2000 pozwala w pełni wydobyć potencjał formatu Dolby Vision zapewniającego najwyższą wierność obrazu. Dolby Vision IQ wykorzystuje dynamiczne metadane Dolby Vision w celu inteligentnego wyświetlania wszelkich detali, korygując parametry obrazu z uwzględnieniem intensywności oświetlenia w pomieszczeniu. Dane te informują telewizor także o rodzaju odbieranej treści, co pozwala modyfikować ustawienia, aby obraz był wyświetlany dokładnie tak, jak powinien. Dzięki Dolby Vision, a teraz także Dolby Vision IQ, widzowie mogą zobaczyć to, co twórca chciałby im pokazać, niezależnie od pomieszczenia i rodzaju odbieranej treści.

HZ2000 obsługuje wszystkie popularne formaty HDR

Telewizor HZ2000 jest zgodny z wieloma formatami dynamicznych metadanych HDR i oferuje widzom najlepsze wrażenia niezależnie od źródła sygnału telewizyjnego. HZ2000 może wyświetlać obraz zarówno w formacie HDR10+, jak i Dolby Vision. Dzięki obsłudze standardu Multi HDR odbiornik jest również zgodny z technologią HLG (Hybrid Log-Gamma), czyli formatem HDR szeroko rozpowszechnionym wśród nadawców telewizyjnych. Obsługiwany jest także nowy format obrazów nieruchomych HLG Photo. Ponadto ekran obsługuje zwykły format HDR10 stosowany na większości płyt Blu-ray UHD i w wielu serwisach streamingowych.

Ekran OLED HDR w telewizorze HZ2000 jest sterowany przez najbardziej zaawansowany procesor firmy Panasonic, który błyskawicznie analizuje kolory, kontrast i wyrazistość materiałów wideo w 4K. Optymalizuje je i zapewnia większą kontrolę nad zupełnie nowym ekranem OLED dostosowanym przez specjalistów Panasonic. Dzięki systemowi Dynamic LUT model HZ2000 to najbardziej zaawansowany telewizor firmy Panasonic pod kątem doboru i wyświetlania właściwych kolorów dla każdego poziomu jasności. Nawet jeśli poziomy jasności i kontrast w scenie zmieniają się bardzo szybko, HZ2000 zawsze wyświetla najdokładniejsze kolory, dzięki czemu obraz jest lepszy niż kiedykolwiek wcześniej.

My Home Screen 5.0

W modelu HZ2000 zastosowano najnowszą wersję uznanego systemu operacyjnego smart TV Panasonic — My Home Screen 5.0. Nowa wersja charakteryzuje się znacznie ulepszoną funkcjonalnością. Na przykład gdy niektóre ikony VOD są podświetlone, miniatury promowanych tytułów danego dostawcy są automatycznie wyświetlane nad nimi, aby ułatwić dostęp do treści. Działa to między innymi w przypadku serwisów Netflix i YouTube.

W HZ2000 udostępniony zostanie bezpłatnie serwis XUMO, umożliwiający przedsiębiorstwom nadawanie kanałów drogą radiową i kablową do odbiorców z całego świata. Będzie to płynnie działająca funkcja, zintegrowana z przewodnikiem po audycjach. Użytkownik serwisu może po prostu wybierać interesujące go kanały za pomocą pilota, tak samo jak kanały tradycyjnej telewizji.

HZ2000 współpracuje również z asystentami osobistymi — Asystentem Google i Amazon Alexa — umożliwiając obsługę głosową niektórych podstawowych funkcji telewizora.

Nie podano cen oraz daty premiery tego modelu.