​Centrala to kluczowy element systemu smart home. To mózg systemu, który sprawia, że wszystkie urządzenia działają tak, jak tego potrzebujemy. Będzie obsługiwać nie tylko protokół Z-Wave, ale i protokoły radiowe Nice oraz ZigBee, a także łączność Wi-Fi. Firma twierdzi, że Home Center 3 wystarczy na lata.

Zdjęcie Home Center 3 /materiały prasowe

Centrala Home Center 3 będzie pozwalała na zarządzanie nie tylko urządzeniami FIBARO, z już zintegrowanymi z systemem produktami działającymi w protokole Z-Wave, ale również z blisko 100 urządzeniami Nice czy z wieloma dostępnymi na rynku produktami komunikującymi się w standardzie protokołu ZigBee. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu mocnych komponentów i chipów przygotowanych pod aktualizacje oprogramowania wprowadzające nowe funkcje. Centrala podłączona może zostać do sieci dzięki portowi Ethernet lub WiFi.

Zgodnie z filozofią FIBARO centrala Home Center 3 została zaprojektowana tak, by zapewnić użytkownikom jak najlepsze doznania estetyczne. Po raz kolejny nie chodzi tylko o wygląd, ale i o dotyk. Home Center 3 otrzymała elegancki krój, a w doborze kolorów harmonijną grę czerni z miedzią. Wykonana z tworzywa sztucznego obudowa jest przyjemna w dotyku dzięki rozwiązaniu soft touch, a na jej powłoce nie zostają ślady palców. Dodatkowo urządzenie zaprojektowano tak, by nie rzucała się w oczy, stojąc np. obok sprzętów RTV.

Projektując nowe urządzenia, FIBARO jeszcze mocniej kładzie nacisk na wrażenia użytkowników, ich potrzeby i sugestie. Podczas prac nad rozwojem nowej centrali firma wykorzystała nie tylko 10 lat doświadczeń na rynku, ale także sugestie społeczności najbardziej doświadczonych profesjonalnych instalatorów, power userów oraz partnerów biznesowych z Polski i zagranicy. Dzięki temu urządzenie posiada m.in. anteny wewnątrz obudowy ustawione optymalnie dla komunikacji, nie wymaga kablowego połączenia z routerem (wystarczy Wi-Fi), intuicyjny konfigurator systemu, który ułatwi rozpoczęcie przygody ze smart home oraz pracę instalatorów oraz wiele innych niezwykle użytecznych funkcjonalności.

Tak jak każde urządzenie FIBARO, tak i nowa centrala Home Center 3 ma sprostać intensywnemu rozwojowi technologicznemu i rosnącym wymaganiom elektroniki oraz użytkowników. Dzięki czemu nie jest to produkt, który trzeba wymieniać co sezon. Takie podejście nie tylko oszczędza klientom problemów, ale także pozwala zredukować ślad węglowy do możliwego minimum. Jak wiele urządzeń smart renomowanych światowych producentów dostępnych na rynku, FIBARO będzie wspierać użytkowników Home Center 3 systematycznymi aktualizacjami, które spowodują aktualność i kompatybilność z nowymi dostępnymi integracjami, a także wyeliminuje tak powszechny w niskiej jakości urządzeniach proces dysfunkcji, starzenia się i konieczności częstej wymiany.

Zdjęcie Home Center 3 / materiały prasowe

Elementami zapewniającymi bezpieczeństwo są podwójna kopia zapasowa systemu w urządzeniu oraz chmurze czy demon monitorujący poprawność działania systemu. Dzięki wykorzystaniu 4-rdzeniowego procesora czy 2 GB pamięci RAM, centrala umożliwia szybszą i równoległą realizację zadań niż jakiekolwiek inne urządzenie tego typu na rynku. Home Center 3 uzyskała certyfikat niezależnej jednostki badawczej VDE dla bezpieczeństwa elektrycznego: CB Certificate oraz EU-Type Examination Certificate.

Centrala została wyposażona w intuicyjny konfigurator, który przeprowadza użytkownika przez instalację systemu krok po kroku, uwzględniając ustawienie odpowiednich automatyzacji oraz wielu przydatnych, rozwiązujących najbardziej wysublimowane potrzeby użytkowników funkcjonalności (np. sceny, scenariusze). Dzięki temu każdy może stworzyć inteligentny dom FIBARO u siebie. Bardziej zaawansowani użytkownicy i eksperci docenią setki kluczowych funkcji, które pomogli stworzyć na bazie własnych doświadczeń, a wśród nich możliwość konfiguracji automatyzacji za pomocą takich narzędzi, jak sceny blokowe, zdarzenia LUA czy Quick Apps.