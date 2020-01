​Dynabook Portege X30L - superlekki laptop z procesorem Comet Lake

Podczas tegorocznych targów CES, należąca obecnie do Sharpa marka Dynabook zaprezentowała nowego laptopa, który waży mniej niż 900 gramów. Mieliśmy szansę przyjrzeć mu się z bliska na żywo.

Zdjęcie ​Dynabook Portege X30L na CES 2020 unosił się w powietrzu za pomocą magnesów, które poprzez zjawisko odpychania się biegunów /INTERIA.PL

Urządzenie przykuwało swoją uwagę za pomocą oryginalnej prezentacji. Na stoisku Sharpa można było bowiem zobaczyć... lewitującego laptopa. Dynabook Portege X30L - ultralekki i bardzo cienki laptop unosił się w powietrzu za pomocą magnesów, które poprzez zjawisko odpychania się biegunów, skutecznie utrzymywały sprzęt w powietrzu. Miało to uświadomić jak bardzo lekki jest nowy Portege X30L i patrząc na spore zainteresowanie nietypową wystawą, spełniało to swoje zadanie.

Reklama

Najlżejszy 13,3-calowy laptop tego typu na świecie do pracy wykorzystuje procesory Intel Comet Lake. Oznacza to, że niepozorne urządzenie może zostać wyposażone nawet w sześciordzeniowe, niskonapięciowe chipsety Intel Core i7-10710U. Wrażenie robią również pozostałe dane techniczne nowego Dynabooka. Laptop może posiadać maksymalnie 1 TB pamięci SSD, a także ma wbudowane 8GB pamięci RAM. Co ciekawe Portege X30L posiada także wolne gniazdo SODIMM, które obsługuje do 16 GB dodatkowej pamięci.

Choć laptop wyróżnia się niewielką budową oferuje sporą ilość portów. W jego obudowie znajdziemy wejście HDMI, dwa porty USB 3.2 Gen 1 typu A, jeden port USB 3.2 Gen 1 typu C, a także gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i wejście na kartę microSD.

Zdjęcie ​Dynabook Portege X30L / INTERIA.PL

Dynabook ma być dostępny w USA już w lutym tego roku - początkowo jedynie w kilku punktach sprzedaży. Będzie kosztował 1599 dolarów w USA.

W Europie Dynabook Portégé X30L-G będzie dostępny w połowie lutego 2020 roku.