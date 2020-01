CES 2019: Odyssey - nowa seria monitorów Samsunga

Podczas tegorocznych targów CES 2020 w Las Vegas, koreańska marka pokazała możliwości dwóch, nowych monitorów dla graczy z serii Odyssey.

Zdjęcie Samsung Odyssey /INTERIA.PL

Większe z urządzeń, 49-calowy G9, jest pierwszym monitorem Samsunga obsługującym technologię Dual Quad HD. Oznacza to, że jest on zdolny obsłużyć rozdzielczość wynoszącą nawet 5120 x 1440. Jak przystało na produkty premium koreańskiego koncernu, monitor został wyposażony w matryce obsługującą technologię Quantum Dot, co oznacza żywsze kolory oraz jeszcze ciemniejszą czerń. Z wysoką jakością obrazu idzie także duża częstotliwość odświeżania wynosząca 240 Hz, co z pewnością ucieszy graczy w których liczą się dokładność i czas reakcji.

Wszystko to zostało "opakowane" w odświeżony design, nawiązujący mimo wszystko wciąż do poprzednich monitorów z serii. Różnicą jest jednak niebieska dioda LED oświetlająca tylną ramę podstawki ekranu.

Mniejszy z monitorów - G7 jest dostępny zarówno w 27 jak i 32-calowej wersji. Posiada on wyświetlacz QLED i obsługuje rozdzielczość 2560 x 1440 z częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz. Podobnie jak większy G9, również model G7 posiada świecącą diodę z tyłu.

Zdjęcie Samsung Odyssey / INTERIA.PL

Zarówno model G9 jak i G7 obsługują technologie obsługują NVIDIA G-Sync i Adaptive Sync. Urządzenia trafią do sprzedaży w drugim kwartale tego roku.