Acer prezentuje Spin 3 i Spin 5 - konwertowalne laptopy

Acer oficjalnie zaprezentował dwa nowe, konwertowalne komputery - model Spin oraz Spin 5. Urządzenia działają wraz z dodatkowym piórem Acer Active Stylus.

Zdjęcie Acer Spin 5 /materiały prasowe

Nowe notebooki Spin 5 i Spin 3 mogą być wykorzystywane w czterech trybach: jako tablet, laptop lub monitor. 360-stopniowy zawias umożliwia płynną zmianę trybu pracy, dzięki czemu można przełączać się między wykonywanymi zadaniami. Opcjonalna podświetlana klawiatura ułatwia pracę w miejscach słabo oświetlonych.

Model Spin 5 (SP513-54N) ma tylko 14,9 mm grubości i 13,5-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 2256 × 1504 z ramkami o szerokości 7,8 mm. Stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi w jego przypadku 80%. Wyświetlacz ma proporcje 3:2, zapewnia zatem 18% więcej miejsca w pionie w porównaniu z ekranem 16:9 o tej samej szerokości. Podpórka pod dłonie i obudowa ze stopu aluminium z magnezem sprawiają natomiast, że model Spin 5 jest jednocześnie trwały i lekki (waży tylko 1,2 kg). Spin 5 jest również wyposażony w zintegrowany czytnik linii papilarnych, umożliwiający szybkie i bezpieczne logowanie przy użyciu funkcji Windows Hello.



Nowy model Spin 3 (SP314-54N) ma duży, 14-calowy wyświetlacz Full HD w tradycyjnym formacie 16:9 z ramką o szerokości zaledwie 7,82 mm (stosunek powierzchni ekranu do powierzchni obudowy wynosi 78%). Aluminiowa obudowa, ważąca 1,5 kg i mająca tylko 16,7 mm grubości, swobodnie mieści się w każdej teczce lub torbie.Szybko ładowane dokowane pióro Acer Active Stylus z długą żywotnością bateriiOba modele — zarówno Spin 5, jak i Spin 3 — są standardowo wyposażone w szybko ładujące się pióro Acer Active Stylus wykorzystujące technologię Wacom AES 1.0 (aktywna elektrostatyczna), która zapewnia szybkość i precyzję pisania. Technologia AES pozwala wiernie odwzorować wrażenia przypominające pisanie prawdziwym atramentem po papierze. Rozpoznaje 4096 poziomów nacisku, więc pisanie, rysowanie i wszystkie inne interakcje za pomocą pióra są precyzyjne i realistyczne.

Zdjęcie Acer Spin 5 / materiały prasowe

Tekstura obudowy i długość pióra (12,53 cm) przypominają prawdziwy pisak. Nieużywane pióro można przechowywać w wygodnym uchwycie, gdzie jest bezpiecznie i szybko ładowane. Po zaledwie 15 sekundach ładowania można nim aktywnie pisać przez 90 minut.Całodzienna wydajność, łączność i rozrywkaWyposażone w procesory Intel Core i7 do 10. generacji laptopy Acer Spin 5 i Spin 3 zapewniają szybkość reakcji i wydajność, a zintegrowana karta graficzna Iris Plus sprawdza się w zastosowaniach związanych z rozrywką, edycją wideo i grami typu casual. Profesjonaliści i studenci mogą wydajnie pracować zdalnie dzięki wysokiej żywotności baterii: model Spin 5 może działać bez ładowania do 14, a model Spin 3 — do 12 godzin. Oba nowe modele Spin obsługują funkcję szybkiego ładowania, zapewniającą nawet 4 godziny użytkowania po zaledwie 30 minutach ładowania.



Notebooki Spin można szybko i łatwo łączyć z urządzeniami peryferyjnymi. Model Spin 5 wyposażono w dwa porty USB C, które obsługują standard Thunderbolt 3, umożliwiając wyświetlanie wideo w formacie nawet 4K na wyświetlaczach zewnętrznych, a przy tym pozwalają na szybką komunikację ze stacjami dokującymi, nośnikami danych i innymi urządzeniami.





Zdjęcie Acer Spin 3 / materiały prasowe

Spin 5 jest też wyposażony w dwa porty USB 3.1 1. generacji (jeden z możliwością ładowania offline), złącze HDMI i czytnik kart MicroSD.



Model Spin 3 ma jeden port USB C 1. generacji z obsługą standardu Thunderbolt, dwa porty USB 3.1 1. generacji (jeden z możliwością ładowania offline), złącze HDMI i czytnik kart MicroSD.



Dwuzakresowa karta Wi-Fi 6 Intel AX201 (802.11ax) łączy się z prędkością nawet do 3 razy większą, niż karty 802.11ac i oferuje lepszą jakość połączenia.



Jeśli chodzi o zastosowania związane z rozrywką, oba nowe modele Spin wyposażono w dwa głośniki wykorzystujące technologię Acer True Harmony, zapewniającą bogaty i realistyczny dźwięk. Podwójne mikrofony zapewniają czyste połączenie audio podczas korzystania z kamery internetowej HD do rozmów online. Z notebookiem można także łączyć się głosowo, wchodząc w interakcje z Cortaną — nawet w trybie Modern Standby, zaprojektowanym z myślą o zapewnieniu użytkownikom lepszego dostępu do komputera.



Model Spin 5 oferuje do 512 GB miejsca na dysku SSD, a Spin 3 można wyposażyć w dwa dyski SSD w celu uzyskania maksymalnej pojemności. W obu modelach można zamontować do 16 GB pamięci RAM.

Ceny i dostępność w Polsce zostaną podane w późniejszym terminie.