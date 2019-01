Space Monitor, CRG9 i 4K UHD UR59C - nowe monitory Samsunga

Samsung zaprezentował trzy nowe monitory: nowoczesny i minimalistyczny Space Monitor, gamingowy CRG9 oraz zakrzywiony model 4K UHD UR59C. Każde z tych urządzeń oferuje najlepsze rozwiązania technologiczne: od ultraszerokiego ekranu, przez realistyczne kolory, zapewniające wciągające efekty, po oszczędzający przestrzeń design, pozwalający zwiększyć wydajność.

Zdjęcie Samsung CRG9 /materiały prasowe

Monitor do gier CRG9 49"

CRG9 jest pierwszym na świecie superszerokim monitorem do gier w rozdzielczości 5120×1440 i proporcjach ekranu wynoszących 32:9. Na 49-calowym wyświetlaczu oferuje częstotliwość odświeżania 120 Hz i krótki czas reakcji 4 ms, co ogranicza opóźnienie obrazu i jego rozmycie. Monitor wyposażono w technologię AMD Radeon FreeSync 2 HDR, która redukuje zarówno zacinanie się i rozrywanie obrazu, jak i opóźnienia, by zapewnić bezproblemowe korzystanie z gier.

Reklama

Dzięki podwójnej rozdzielczości QHD (5120×1440) i HDR10 o szczytowej jasności 1000 nitów monitor jest w stanie prezentować nawet najdrobniejsze szczegóły w najjaśniejszych i najciemniejszych częściach obrazu. HDR10 zapewnia przyciemnianie, a HDR o wysokim kontraście oferuje efekty niedostępne w monitorach o innej rozdzielczości. Urządzenie to, wykorzystujące technologię kropek kwantowych firmy Samsung, która zapewnia dokładne odwzorowania kolorów, ma ponadto krzywiznę ekranu wynoszącą 1800 mm oraz ultraszerokie pole widzenia.

Superszeroki CRG9 o proporcjach 32:9 odpowiada dwóm 27-calowym monitorom QHD 16:9 umieszczonym obok siebie. Nie zabrakło również funkcji Picture-by-Picture umożliwiającej oglądanie dwóch źródeł wideo na jednym ekranie. Monitor wyposażono ponadto w jeden port HDMI, dwa porty Display, USB 3.0 oraz opcje podłączenia słuchawek. Samsung zaprojektował też wersję CRG9 z podstawką o mniejszym rozmiarze, by każdemu graczowi zagwarantować wygodę i elastyczność, niezależnie od tego, jaką przestrzenią roboczą dysponuje.

Space Monitor

Zdjęcie Space Monitor / materiały prasowe

Oryginalne rozwiązanie oszczędzające miejsce - w pełni zintegrowane ramię - zaciska się na blacie biurka, dając tym samym większą przestrzeń roboczą. Łatwy dostęp do portów oraz ergonomiczna regulacja zapewniają porządek z okablowaniem na biurku. Model 27‑calowy ma rozdzielczość QHD z szczegółowym, ostrym obrazem, natomiast model 32‑calowy prezentuje treści w rozdzielczości 4K UHD.

Urządzenie wyposażone jest w podstawkę, która chowa się w tylnej części wąskiej ramki monitora. Stojak sprawia, że Space Monitor można łatwo przechylić lub odsunąć od ściany. Można go również obniżyć do powierzchni biurka. Dodatkowo przewód zasilania i HDMI zostały zintegrowane i umieszczone w ramieniu, co pozwoliło uzyskać estetyczny wygląd.

UR59C 32"

Zdjęcie Samsung UR59C / materiały prasowe

Nowy 32‑calowy monitor UR59C ma zakrzywiony wyświetlacz UHD o współczynniku kontrastu wynoszącym 2500:1 i pełnej rozdzielczości 3840×2160 4K UHD z obsługą do miliarda kolorów. Krzywizna 1500R zmniejsza zmęczenie oczu, zwykle doskwierające przy długotrwałym użytkowaniu monitora.

Dostępny w kolorze ciemnoszaroniebieskim UR59C ma supercienką konstrukcję o grubości zaledwie 6,7 mm. Z trzech stron pozbawiony ramek wyświetlacz jest przymocowany do smukłej i wytrzymałej metalowej podstawki w kształcie litery "V" pozwalającej schować kable i zmniejszyć ilość miejsca zajmowanego przez monitor na powierzchni roboczej.