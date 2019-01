Zaprezentowany podczas targów CES 2019 Samsung Digital Cockpit łączy w sobie nowoczesne funkcje łączności, personalizacji oraz bezpieczeństwa.

Zdjęcie Nad wszystkim czuwa Exynos Auto V9 /materiały prasowe

Nastanie ery cyfrowych kokpitów samochodowych pozwoliło na jeszcze większą integrację kierowcy z pojazdem. Zaawansowane rozwiązania umożliwiające łączność samochodu ze światem poskutkowała nie tylko zwiększonym bezpieczeństwem, ale też przyjemniejszą i spersonalizowaną jazdą.

Reklama

Digital Cockpit 2019 to połączenie najnowszych technologii motoryzacyjnych z innowacjami znanymi z naszych domów. Najlepszym tego przykładem jest pełna integracja z wirtualnym asystentem głosowym Bixby. Dzięki temu kierowcy za pomocą prostych komend mogą sprawdzić poziom paliwa przed wyruszeniem w podróż, ustawić odpowiednią temperaturę w pojeździe, sterować głośnością systemów multimedialnych a nawet dopasować poziom oświetlenia.

Gdybyśmy jednak nie mieli ochoty na rozmowę z pomocą przyjdą wszechobecne, inteligentne kamery, które szczegółowo rozpoznają konkretnego kierowcę czy pasażera i natychmiast ustawią wszystkie fabryczne funkcje pod nasze wcześniejsze preferencje - wliczając w to najczęściej słuchaną stację radiową, a nawet ulubioną playlistę.

Na wysoki komfort mogą także liczyć pasażerowie jadący na tylnej kanapie. Umieszczone na zagłówkach ekrany również mogą być w pełni personalizowane, a dzięki specjalnie przystosowanej przystawce Samsung Dex, pojazd pozwoli połączyć się ze swoim smartfonem i przenieść wszystkie istotne dane na większe wyświetlacze.

Nad wszystkim czuwa Exynos Auto V9 - specjalny system umożliwiający obsługę do sześciu wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości. Do płynnej pracy angażuje on 8-rdzeniowe procesory CPU i aż 10-rdzeniowe procesory GPU oparte o architekturę tri-cluster. Exynos Auto V9 jest również wyposażony w jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU), która przetwarza dane wizualne i dźwiękowe w celu dokładnego rozpoznawania twarzy, mowy i gestów.