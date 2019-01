​Samsung Bot Care - inteligentny robot dbający o nasze zdrowie

Podczas targów CES Samsung zaprezentował niewielkiego robota mającego wspierać nas w codziennym dbaniu o zdrowie.

Zdjęcie Samsung Bot Care /INTERIA.PL

Sztuczna inteligencja wspomagająca nas w codziennym życiu nie jest już niczym nowym. Firmy takie jak Samsung od dłuższego czasu starają się przekonywać, że tego typu technologie to przyszłość w naszych domach. Najlepszym na to przykładem ma być Samsung Bot Care.

Jest to stosunkowo niewielki robot wyposażony w ekran na którym wyświetlane są emocje naszego elektrycznego opiekuna. Podczas prezentacji przeprowadzonej podczas konferencji prasowej Samsunga, sprytne urządzenie potrafiło reagować na wypowiadane słowa, odpowiadać, a nawet prowadzić prostą konwersacje.

Główna jego funkcja sprowadza się jednak do odczytywania stanu ogólnego zdrowia właściciela. By to zaprezentować, Yoon Lee - wiceprezes ds. innowacji Samsunga przyłożył do czujnika umieszczonego na ekranie robota swój palec. Po krótkiej chwili Bot Care podał wyniki dotyczące ciśnienia krwi oraz tętna, a także poinformował, że wszystkie odczyty są w normie.

To jednak nie wszystkie jego możliwości. Jeśli wierzyć w oficjalnym zapowiedziom, robot Samsunga potrafi także monitorować cykle snu, dzwonić do służb ratunkowych i oferować muzykoterapię w celu radzenia sobie ze stresem. Poradzi sobie również z terminarzem przyjmowania leków czy informowaniem o naszej kondycji.

W trakcie konferencji prasowej, Samsung poinformował także o innych, podobnych rozwiązaniach. Wśród nich znalazł się Samsung Bot Air, który wykorzystuje czujniki do monitorowania jakości powietrza i wykrywania źródeł zanieczyszczeń, oraz Bot Retail, platformę, która pozwoli robotycznym asystentom odpowiadać na pytania i prośby klientów oraz pomagać przy zamawianiu i wykonywaniu płatności.